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12人出産は「異常」なのか？助産師HISAKOが語る大家族のリアル「渦中の苦しみは長くは続かない」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人の子どもを産んだ助産師HISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「12人産んでよかったこと」と題した動画を公開した。動画では、12人の子育てで経験した壮絶な苦労をユーモラスに振り返りつつ、それを乗り越えたからこそ得られた「子沢山で良かった」と思えるポジティブな側面について、自身の経験を基に語っている。



動画冒頭、HISAKOさんは12人の母親であることを明かし、「12人産んで良かったこと」というポジティブなテーマで話を進めると宣言した。元々は5人くらい子どもが欲しかったというが、7～8人目あたりから「もう一緒かな」と感じるようになり、結果的に12人になったという。しかし、「できちゃったという子は1人もいなくて、12人共欲しいって自分が思って、自ら望んできてくれた子どもたち」だと明かし、無計画にそうなったわけではないと強調した。



子沢山で良かったことについて、よく言われる「子どもたちの中に社会ができて協調性が育まれる」といった「美しい綺麗な話」は一旦置いておき、自身が本当にラッキーだったと感じる点を語り始めた。まず、大変だったこととして、24年間オムツを買い続けている現状を「デジャヴ？みたいになってます」と表現。イヤイヤ期や反抗期も何度も繰り返されるため、「私だけ時空が曲がってて、その中をそっから出ることが無く、同じ時空の中をグルグル1人だけ回り続けてて先に進めない状態」だとユーモラスに語った。



一方で、不登校や重度のうつ病で入院した子どももいたといい、その当時は胸がえぐられるような思いだったと告白。しかし、その子たちが今では「人生最高」と言いながら大学生活を謳歌している姿を見て、「渦中の苦しみは長くは続かない」ということを実体験として学んだという。この経験から、「何が起きても、まぁいけるやろ」と断言できるようになったと力強く語った。



その他にも、大家族ならではのメリットとして、疲れたときに呼べば子どもたちが「マッサージ要員」として集まってくれることや、気分に応じて相談相手を選べる「専属カウンセラー」がいること、さらには上の子たちに下の子を任せて自由に出かけられることなどを挙げ、「ほんまにありがたい」と感謝を述べた。最後に、子沢山は不器用な人ほど、良い意味で力が抜けて子どもと良い距離感が保てるため向いているかもしれないと持論を展開し、動画を締めくくった。