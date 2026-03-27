肩こりや猫背に効く！ 自分の力で体をリカバーする“自力整体”

疲労感や痛みなど、日々を過ごす中で生じる不調。自分の力で体をリカバーする動き、「自力整体」のメソッドの中からポイントを学び、寝る前の数分でケアする方法をチェックしよう。今回は、よくある不調別にお届け。

教えてくれた方

矢上真理恵さん

矢上予防医学研究所代表取締役。自力整体考案者である父・矢上裕氏と共に自力整体の指導を行う。著書は『すごい自力整体』『すっきり自力整体』（共にダイヤモンド社）など多数。撮影:榊 智朗

その日の不調はその日のうちにリカバー。寝る前に気持ちよくほぐす自力整体

自分が自らの施術者となってこりや痛み、疲労感などを取り除き、根本的な解決に導く「自力整体」。

「脱力させる動きやツボ押しで体をゆるめることで、体の不調を引き起こしている老廃物の滞りを解消していきます。行うことで副交感神経優位のリラックス状態になり、体が本来の機能を発揮できるようになるため、代謝や排泄力も高まります」

と言うのは、自力整体の指導者である矢上真理恵さん。効果を最大限に得るために気をつけるべきは、体の感覚に意識を向けながら行うこと。

「体の声を聞く気持ちで行いましょう。たとえば、左右でどちらが硬いかなどを探り、硬いほうをよりほぐす、などの意識を持つことが大切。常に深い呼吸をするよう心がけると、より体がほぐれやすくなります」

使うのはおもに、「指圧」「伸ばす」「ゆする」の基本技法。「指圧」するツボは点でなく、“このあたりのくぼみ”ととらえてエリアを刺激することが効かせるコツ。「伸ばす」ときは骨と骨の間を広げるイメージで筋肉の奥を意識しながら行うのが◎。

「やさしく『ゆする』動きも重要。神経の過度な緊張を和らげる筋肉がほぐれやすい状態に導きます」

今回は自力整体の大きな流れの中から不調に合わせた動きを紹介。目的を意識しながら行おう。

効果を高めるための7つのポイント

1. 必ず空腹で行う

食後すぐは消化にエネルギーが使われるため、お腹が張って動きづらい。最低でも2時間ほど空けて。

2. 夜、入浴後のタイミングがベスト

夜に入浴して体が温まった状態で行うのがおすすめ。副交感神経が優位になり、良い眠りに誘われやすい。

3. ゆったりした服装で行う

動きやすく、体を締め付けない服装で、時計やベルトは外す。目も緊張させないようメガネやコンタクトも外して。

4. 脱力しながらゆっくり深呼吸

息を止めずに体の力を抜いて深呼吸を繰り返すのがポイント。整体でほぐした部位の血流がより促され、ゆるむ。

5. 動作はゆっくり

はじめは「気持ちいい」、慣れてきたら「痛気持ちいい」と感じる程度に、無理せずゆっくりと行って。

6. 回数や長さは自分のペースで

無理せず自分のペースで、気持ちの良い刺激を与えることに集中して。終わった後に疲れるようだとやりすぎ。

7. 体の内部感覚に意識を向ける

感覚を研ぎ澄まして、自分自身の体内の違和感やこり、緊張、血流などを感じ取りながら行おう。

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