２９日に最終回を迎えるＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時、最終回は２０分拡大）。２７日までに公開されたロング予告映像にネットがざわついている。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

俳優・鈴木亮平が主演する本作は、妻殺しの罪を着せられた洋菓子職人・早瀬が、警視庁の悪徳刑事・儀堂に顔を変えてリブート（再起動）し、真犯人に迫るサスペンス。

２９日の最終回を前に、公式ＳＮＳやＹｏｕＴｕｂｅでは「最終回直前！！ スペシャルロングスポット公開」とし、新たな予告映像が掲載された。

その中にはハヤセ洋菓子店を切り盛りする早瀬の母・良子（原田美枝子）が何者かに蹴られている衝撃のシーン。さらに画像は暗転し、「子どもには手を出したくなかったんですけどね」という声も。第９話で早瀬の息子・拓海（矢崎滉）は登校中に拉致されそうになるが、早瀬らが駆けつけ、良子とともに警察に守られたはずだったが…。

まさかの展開にＳＮＳ上では「えっ！？ なんで…ばあちゃん 蹴られてるの？」「誰や！原田美枝子さん蹴ったの！」「ばあちゃんを蹴るなよクズ」「子供とばあちゃんには手出すなーーーー！！！！！」「おばあちゃんとたくみに何してんだ」「警察はどうしたの…？？？」「警察が護衛してるんじゃなかったの…？」「子供、お年寄りに手を出すのは最低」「拓海が持ってるのってもしかして義堂の名刺…？」「おばあちゃんとたくみくん守られてるんじゃなかったのぉ ハッピーエンドで終わってくれぇ」と悲鳴が上がっている。

◆最終回あらすじ

冬橋（永瀬廉）に捕らわれ、逃げ場を失った早瀬（鈴木）。命運は、もはや一瞬の判断に委ねられていた。その頃、夏海（戸田恵梨香）もまた、合六（北村有起哉）のもとで追い詰められていた。だが彼女は、すでに早瀬へすべてを曝け出している。秘密も、後悔も、罪も。もう守るものはない。だからこそ、恐れる理由もない。怯えを失った夏海のまっすぐな眼差しに、初めて焦燥を覚える合六。優位に立っていたはずの男の均衡が、静かに崩れ始める。

そして合六は、ついに“１００億”の受け渡しへと動き出す。それは取引か、罠か―あるいは最後の賭けか。果たして、早瀬の運命は！？