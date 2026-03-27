2026年4月10日（金）、函館市に道南エリア初となる直営店『白い恋人 Hakodate Bay Museum（ハコダテ ベイ ミュージアム）』がオープンします。

画像：石屋製菓株式会社

『白い恋人 Hakodate Bay Museum』は、『ISHIYA』の新たな直営店のスタイルとして、2025年7月に赤れんが庁舎にオープンした『白い恋人 Akarenga sweets labo』に次ぐコンセプトショップ。

物販や飲食販売だけではなく、体験コンテンツやエンターテインメント性を盛り込んだ『ISHIYA』の新業態店舗です。

画像：石屋製菓株式会社

店舗を構えるのは、1909年に海産物商『渡辺商店』として建築され、伝統的建造物として指定されている『古稀庵（こきあん）』。木造二階建ての和洋折衷様式が特徴的な建物の外観はそのままに、内観は当時の趣を残しながら改装を行い、付属の蔵も含め店舗スペースとして利用されます。

『白い恋人 Hakodate Bay Museum』では、『ISHIYA』直営店でも初の試みとなるオープンキッチンが採用され、お菓子を作る姿や焼き上がりの香りを五感で楽しむことができます！

そのオープンキッチンで作り上げられるのは、『ISHIYA』の主力商品でもある『ラング・ド・シャ』と『パイ』を組み合わせた、その名も『ラング・ド・パイ』。どちらも古くからなじみのある2つのお菓子を組み合わせることでこれまでにない新たなお菓子が誕生！

画像：石屋製菓株式会社

『ラング・ド・パイ（アップルホワイトショコラ／カスタードショコラ）』（各580円）は、パイの上にラング・ド・シャ生地をのせて焼き上げた新食感のオリジナルパイ。チョコレートを主役にした2種の味から選ぶことができます

※画像はアップルホワイトショコラ

ティータイムのお供にも、観光の方の食べ歩きスイーツにもぴったりな、ここでしか食べられない味です。

画像：石屋製菓株式会社

そのほかにも、ブルーベリーのフィリングととろ～りソースがあふれ出す冷やして食べる『ザクリパイ（ブルーベリー）』（600円）や、函館限定パッケージの『白い恋人』など、『白い恋人 Hakodate Bay Museum』限定商品も多数登場！

画像：石屋製菓株式会社

さらに、『白い恋人 Hakodate Bay Museum』限定のサービスとして、ミニサイズのパイをカップに詰めて自分でカスタムしたラベルを貼り付けることができる『My label Mini pie（マイラベル ミニパイ）』も販売されます。

名前とメッセージ、好きな柄を選んで世界に1つだけのデザインが完成！ 自分の名前を入れて旅の記念にはもちろん、プチギフトや推し活にもおすすめです◎

画像：石屋製菓株式会社

店内のカフェスペースを抜け、蔵の中に入るとそこはまるで船の中。イメージされたのは“ある遠い国から函館にパイを伝えにやって来た船”。窓の外や壁に掛けられた絵をのぞくとちょっとした仕掛けが!?

フォトスポットとしてお楽しみいただける他、オリジナルのカプセルトイも登場！ コンパクトな空間の中に、遊び心がたっぷり詰め込まれた子どもから大人までわくわくするスペースです。

詳細情報

白い恋人 Hakodate Bay Museum

オープン日：2026年4月10日（金）

住所：北海道函館市末広町13-2

電話番号：090-2541-5637（4月10日開通予定）

営業時間：10:00～17:00（カフェメニュー L.O.16:00）

※季節により変動あり

北海道Likers編集部のひとこと

『ISHIYA』の直営店が、ついに函館に初出店します！

ここでしか味わえないオープンキッチンで焼き上げられたパイは、食べ歩きにもぴったり◎

スイーツを購入するだけでなく、オープンキッチンで作る姿を見るワクワクや、遊び心のあるエンターテインメントスペースなど、観光の目的地として訪れたくなるような新スポットになりそうですね！

文／北海道Likers

【画像・参考】2026年4月10日（金）ISHIYA直営店が函館初出店！「白い恋人 Hakodate Bay Museum」NEW OPEN - PR TIMES

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