Chaponの入浴剤で春バテケア♡香りで整える夜のリラックスタイム

新生活が始まる春は、気づかないうちに心や体に負担がかかりやすい季節。そんな“春バテ”に寄り添うアイテムとして注目したいのが、天然精油100%の入浴剤ブランド「Chapon」です♡その日の気分や状態に合わせて選べる香りは、バスタイムをただの習慣から“整える時間”へと変えてくれます。毎日の終わりに、やさしく自分をリセットするひとときを取り入れてみませんか♪

香りで整える3つのRESETセット

Chaponの「整える/RESET」カテゴリは、心身のバランスを整えたい夜にぴったり。

天然精油の香りが広がることで、考えごとでいっぱいになった頭を静かにほぐし、穏やかな眠りへと導きます。

シトラス系からオリエンタル系まで、気分に合わせて選べる3つのセットが揃い、その日のコンディションに寄り添ってくれるのが魅力です♡

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選べる入浴剤ラインナップ

ハーブ＆フローラル2本セット

価格：2,500円(税込)

ユーカリやティーツリーのすっきりとしたハーブに、ラベンダーとゼラニウムのやさしい花の香りをプラス。初めてRESETシリーズを試したい方におすすめのセットです。

シトラス＆ウッディ4本セット

価格：4,500円(税込)

グレープフルーツやオレンジの爽やかさに、ライムのアクセントを加えた香り。さらにヒノキやジュニパーのウッディな落ち着きが重なり、森の中にいるようなリフレッシュ感を楽しめます。

サンダルウッド＆ジンジャー4本セット

価格：5,580円(税込)

サンダルウッドをベースに、ベンゾインの甘さやジンジャーのスパイス感、イランイランの華やかさを重ねた奥行きのある香り。深くリラックスしたい夜にぴったりです。

販売場所：Chapon公式オンラインストア

夜のリセット習慣で整う毎日

入浴はただ体を温めるだけでなく、心身をリセットする大切な時間。40℃のお湯に15分ほどゆっくり浸かることで、リラックス効果が期待できます。

さらに就寝の1～2時間前の入浴や、スマートフォンを手放して香りに集中することで、より質の高い休息へ。小さな習慣が、翌日のコンディションを整えてくれます♪

春バテは“夜のケア”で変わる♡

環境の変化や寒暖差で揺らぎやすい春こそ、自分をいたわる時間が大切。Chaponの入浴剤は、香りの力で心と体をやさしく整え、穏やかな眠りへと導いてくれます♡毎日のバスタイムを“リセットの時間”に変えることで、無理なく春バテ対策ができるのも魅力。この春は、香りに包まれながら自分をいたわる習慣を始めてみてはいかがでしょうか♪