田辺誠一＆橋本マナミ『10回切って倒れない木はない』出演決定 “キム・ミンソク”志尊淳の実父母役に
志尊淳が主演を務める4月12日スタートの日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分放送）に、田辺誠一と橋本マナミの出演が決定した。ミンソク／青木照（志尊）の実父母役を演じる。
【写真】ミンソクの実母・青木未希（橋本マナミ）のソロショット
本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と、仁村紗和演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。
キム・ミンソク／青木照の実父・青木優（まさる）を演じるのは、田辺誠一。日本テレビでは2019年『3年A組―今から皆さんは、人質です―』で熱血ながら裏のある教師役を演じ話題に。2024年『放課後カルテ』では厳しさと温かさを併せ持つ医局長を丁寧に体現した。クールな役からコミカルなキャラクターまで幅広い役柄をリアリティをもって演じる田辺が、本作では照たち家族への深い愛情をにじませる父親役に挑む。
そしてミンソクの実母・青木未希を演じるのは、橋本マナミ。日本テレビでは昨年放送された『アンサンブル』で主人公の良き相談相手を自然体で演じたほか、今年1月には『TOKYO 巫女忍者』で凛とした巫女一族の当主に扮した。優とともに穏やかな家庭を築くも、幼い息子を残して亡くなり、印象深い存在として描かれる未希。近年、母親役も増えている彼女ならではの柔らかな存在感に期待が高まる。
7才にして両親を失った照は、父母との写真をお守りのように持って韓国へ渡り、ミンソクとして生きることに。優に教えてもらった大切な言葉を胸に前を向いてきたミンソクの“家族との記憶”が、物語にどのような形でつながっていくのか。実力派キャストとともに描かれるミンソクの幼少期のエピソードにも期待したい。
ドラマ『10回切って倒れない木はない』は、日本テレビ系にて4月12日より毎週日曜22時30分放送。
※田辺誠一、橋本マナミのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■田辺誠一
凛々しく可愛く頼もしい志尊君の父親役、嬉しいです。ですが、悲しい別れがあり…。色々コメントを書きたいのですが、書けないことがあまりにも多く、台本のページをめくるたびに、その展開に驚き、悔しくなったり嬉しくなったり温かな気持ちになったり腹が立ったり、様々な感情が揺さぶられます。日韓を舞台にした壮大なドラマ、楽しんで見ていただけると嬉しいです。
■橋本マナミ
この度、志尊淳さん演じるミンソクの母親、青木未希役で出演させていただくことになりました。クランクインの日に夫役の田辺誠一さんと幼い頃のミンソク役の近江晃成君と和やかな雰囲気で撮影させていただいたのですが、ストーリーは切ない部分もあるので、ついセンチメンタルに陥ってしまいました。予期せぬ展開にドキドキしながら台本を読みました。皆さんにも楽しんでいただけたら幸いです。
【写真】ミンソクの実母・青木未希（橋本マナミ）のソロショット
本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と、仁村紗和演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。
そしてミンソクの実母・青木未希を演じるのは、橋本マナミ。日本テレビでは昨年放送された『アンサンブル』で主人公の良き相談相手を自然体で演じたほか、今年1月には『TOKYO 巫女忍者』で凛とした巫女一族の当主に扮した。優とともに穏やかな家庭を築くも、幼い息子を残して亡くなり、印象深い存在として描かれる未希。近年、母親役も増えている彼女ならではの柔らかな存在感に期待が高まる。
7才にして両親を失った照は、父母との写真をお守りのように持って韓国へ渡り、ミンソクとして生きることに。優に教えてもらった大切な言葉を胸に前を向いてきたミンソクの“家族との記憶”が、物語にどのような形でつながっていくのか。実力派キャストとともに描かれるミンソクの幼少期のエピソードにも期待したい。
ドラマ『10回切って倒れない木はない』は、日本テレビ系にて4月12日より毎週日曜22時30分放送。
※田辺誠一、橋本マナミのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■田辺誠一
凛々しく可愛く頼もしい志尊君の父親役、嬉しいです。ですが、悲しい別れがあり…。色々コメントを書きたいのですが、書けないことがあまりにも多く、台本のページをめくるたびに、その展開に驚き、悔しくなったり嬉しくなったり温かな気持ちになったり腹が立ったり、様々な感情が揺さぶられます。日韓を舞台にした壮大なドラマ、楽しんで見ていただけると嬉しいです。
■橋本マナミ
この度、志尊淳さん演じるミンソクの母親、青木未希役で出演させていただくことになりました。クランクインの日に夫役の田辺誠一さんと幼い頃のミンソク役の近江晃成君と和やかな雰囲気で撮影させていただいたのですが、ストーリーは切ない部分もあるので、ついセンチメンタルに陥ってしまいました。予期せぬ展開にドキドキしながら台本を読みました。皆さんにも楽しんでいただけたら幸いです。