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「今まで見た歌レクで一番」レク嫌いの介護士が大阪の施設で見せた熱狂的音楽レク

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「はたつん介護士」が、「レク嫌いだった私が、介護現場で変わった日。」と題した動画を公開した。動画では、はたつんが介護士TikTokerのガップリンとともに大阪の高齢者施設を訪れ、大盛り上がりの音楽レクリエーションを行う様子が収められている。



大阪府の大和田駅に降り立ったはたつんは、介護施設を300箇所以上紹介してきた実績を持つガップリンと合流。関東から来たはたつんが「関西弁に囲まれて戦えるのか」と緊張した面持ちを見せつつ、2人で施設へと向かった。



施設に到着すると、はたつんは「はっちゃん」と自己紹介し、音楽レクリエーションをスタート。発声練習の際、利用者から「おばちゃんよう出てるなあ」と声をかけられると、「おばちゃんちゃうで！」と即座に反応し、関西ならではのユーモアあふれるやり取りで会場の空気を温めた。



その後、「リンゴの唄」や「津軽海峡・冬景色」などの名曲を全員で合唱。さらに、通信カラオケJOYSOUNDの介護施設向け音楽療養コンテンツ「健康王国DX」を活用し、画面の映像に合わせて体を動かす「ハッピー体操」を実施した。参加者たちは手拍子をしながら笑顔で体を動かし、最後には盛大なアンコールが巻き起こるほどの熱狂的な盛り上がりを見せた。



レク終了後の振り返りで、ガップリンは「今まで見た歌レクで一番盛り上がっていた」と手腕を大絶賛。はたつんは「タブレットのボタンで参加できるのが楽しかった」「恥ずかしがり屋の人も参加しやすいよね」と語り、全員が楽しめる環境づくりの重要性を再確認していた。動画の終盤には、介護エンターテイナーの石田竜生も合流して3人で和やかに談笑する姿も収められており、介護現場を明るく盛り上げようとするクリエイターたちの熱い思いが伝わる内容となっている。