26日、「在日米海軍厚木航空施設」公式アカウントは、4月18日に予定していた「日米親善春祭り2026」の開催を中止すると発表した。

「日米親善春祭り」は、アメリカ海軍厚木基地が開催する親善イベントで、普段は立ち入ることのできない米軍基地が一般に開放される。メーンの催しは米軍および自衛隊の航空機展示やライブコンサートなどで、地元住民以外にも人気のイベントであった。

中止となった理由は明らかにされていないが、昨今の中東情勢の緊迫化などの影響があると思われる。だが、開催まで1カ月を切るなかでの中止であるため、関係者の間ではギリギリまで開催を行おうとしたものと思われる。

なお、アメリカ基地関係のイベントでは、21日に神奈川県横須賀市の横須賀基地で開催予定であった「日米親善よこすかスプリングフェスタ2026」も中止となっており、28日に神奈川県座間市のキャンプ座間「日米親善桜祭り2026」もお祭り自体は行われるが一般開放が中止となっている。

今後、同様のアメリカ軍基地が主催する「日米親善」は中止ないしは規模を縮小して開催が行われると思われ、ネットでは「楽しみにしていたので残念」「航空ファンにとっては年に数回のお祭りなのに」「残念だけど非常時だからしょうがない」といった声が相次いでいた。

また、4月から5月にかけては、ゴールデンウィーク＝大型連休が控えている。親善イベントは大型連休前後に合わせたものもあり、集客を見込んでいた関係者は頭を悩ませていると思われる。