大谷翔平→タッカー→ベッツと続くド軍“新打線”が機能　終盤7回に猛攻…スミスにも2ランが飛び出す

ドジャースの新打線を引っ張る大谷(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間3月26日、今季開幕戦となるダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場した。

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初回の今季最初の打席で強烈な右前打で出塁したが、後続が打ち取られて無得点に終わっている。3回一死の2打席は左直に打ち取られた。3−2で迎えた5回の第3打席は四球で出塁した。

開幕投手を任せられた先発の山本由伸は、初回二死からヘラルド・ペルドモに安打を許したが、二盗失敗で3アウトとなり、無失点で終えた。2回は三者凡退に抑えると、3回は一死一、二塁と走者を背負ったが、一直併殺に打ち取った。