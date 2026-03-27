『論語』焼失の危機をどう乗り越えた？始皇帝の「焚書坑儒」から聖典を守った驚きの秘策

焼失の危機をどう乗り越えた？始皇帝の「焚書坑儒」から聖典を守った驚きの秘策

始皇帝による思想弾圧「焚書坑儒」とは何だったのか？

さらに四百～五百年後、秦（しん）の始皇帝の時代になると、それまで受け入れられていた儒教（孔子を祖とする教学）が、今度は排斥されるようになるのです。

民間にある、医薬と農業以外のあらゆる書が焼き捨てられ、数百人の儒者を坑（あな）に埋めて殺害しました。歴史上名高い焚書坑儒（ふんしょこうじゅ）とは、このことです。

絶体絶命！『論語』焼失の危機を救った孔子一族の「隠蔽工作」 なぜ「土壁の中に塗り込める」ことが可能だったのか？

孔子の一族は危機を察知し、『論語』の原本を早々に家の土壁に塗り込めて隠すことで、何とか難を逃れることができました。当時の書物が、まだ紙に書かれたものではなく、竹簡や木簡に記されていたために、壁の中に塗り込めることが可能だったのです。

漢の時代に国教化へ。『論語』が聖典として復活するまで

その後、孔子の教えは、漢の時代には儒教として国教化されるまでになり『論語』は聖典として普及するところとなったのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 論語』

監修：山口謠司 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1963年長崎県生まれ。博士(中国学)。大東文化大学文学部大学院、フランス国立高等研究院人文科学研究所大学院に学ぶ。ケンブリッジ大学東洋学部共同研究員などを経て、現大東文化大 学文学部中国学科准教授。 主な著書に『語彙力がないまま社会人になってしまった人へ』(ワニブックス)、『日本語を作った男 上田万年とその時代』(第29回和辻哲郎文化賞を受賞。集英社インターナショナル)、『日本語の奇跡〈アイウエオ〉と〈いろは〉の発明』『ん─日本語最後の謎に挑む─』『名前の暗号』(新潮社)、『てんてん 日本語究極の謎に迫る』(角川書店)、『日本語にとってカタカナとは何か』(河出書房新社)、『大人の漢字教室』『にほんご歳時記』(PHP 研究所)、『漢字はすごい』(講談社)、『語彙力のヘソ』(徳間書店刊)、『おとなのための 1 分読書』(自由国民社)など著書多数。