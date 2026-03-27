乃木坂46井上和、『めざましテレビ』マンスリーエンタメプレゼンター卒業「すごく楽しかった」
アイドルグループ・乃木坂46の井上和が、27日放送の同局系『めざましテレビ』（前5：25）に出演。この日の放送をもって、3月のマンスリーエンタメプレゼンターを卒業した。
【写真】『めざまし』メンバーもメロメロ！井上和の「一射入魂」
井上は「すごく楽しかったですし、自分の趣味だったりとか、好きなことをいろいろお話させていただけて、きょうも絵も披露させていただきましたし、うれしかったです」とにっこり。「ぜひ、呼んでください！」と呼びかけていた。
初回は17日、そして23日、27日の計3回生出演。6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場。生原稿読みや食リポなどを行い、7時台からはMCとして番組終了まで登場し、エンタメ担当の軽部真一フジテレビアナウンサーと共に、さまざまなエンタメニュースを伝えていった。
【写真】『めざまし』メンバーもメロメロ！井上和の「一射入魂」
井上は「すごく楽しかったですし、自分の趣味だったりとか、好きなことをいろいろお話させていただけて、きょうも絵も披露させていただきましたし、うれしかったです」とにっこり。「ぜひ、呼んでください！」と呼びかけていた。
初回は17日、そして23日、27日の計3回生出演。6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場。生原稿読みや食リポなどを行い、7時台からはMCとして番組終了まで登場し、エンタメ担当の軽部真一フジテレビアナウンサーと共に、さまざまなエンタメニュースを伝えていった。