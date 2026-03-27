日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3354（-34.0　-1.00%）
ホンダ　1309（-11　-0.83%）
三菱ＵＦＪ　2655（-45.5　-1.68%）
みずほＦＧ　6215（-153　-2.40%）
三井住友ＦＧ　5163（-83　-1.58%）
東京海上　7469（-118　-1.56%）
ＮＴＴ　158（-0.8　-0.50%）
ＫＤＤＩ　2702（-8　-0.30%）
ソフトバンク　219（-0.1　-0.05%）
伊藤忠　2031（-31　-1.50%）
三菱商　5582（-73　-1.29%）
三井物　6356（-34　-0.53%）
武田　5771（-18　-0.31%）
第一三共　2855（-19.5　-0.68%）
信越化　6269（-22　-0.35%）
日立　4707（-72　-1.51%）
ソニーＧ　3200（-18　-0.56%）
三菱電　5381（-75　-1.37%）
ダイキン　20108（-402　-1.96%）
三菱重　4437（-74　-1.64%）
村田製　3633（-90　-2.42%）
東エレク　39018（-1512　-3.73%）
ＨＯＹＡ　27649（-441　-1.57%）
ＪＴ　5930（-53　-0.89%）
セブン＆アイ　2087（-13.5　-0.64%）
ファストリ　61078（-792　-1.28%）
リクルート　6319（-80　-1.25%）
任天堂　9017（+27　+0.30%）
ソフトバンクＧ　3719（-103　-2.69%）
キーエンス（普通株）　56876（-854　-1.48%）