日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3354（-34.0 -1.00%）
ホンダ 1309（-11 -0.83%）
三菱ＵＦＪ 2655（-45.5 -1.68%）
みずほＦＧ 6215（-153 -2.40%）
三井住友ＦＧ 5163（-83 -1.58%）
東京海上 7469（-118 -1.56%）
ＮＴＴ 158（-0.8 -0.50%）
ＫＤＤＩ 2702（-8 -0.30%）
ソフトバンク 219（-0.1 -0.05%）
伊藤忠 2031（-31 -1.50%）
三菱商 5582（-73 -1.29%）
三井物 6356（-34 -0.53%）
武田 5771（-18 -0.31%）
第一三共 2855（-19.5 -0.68%）
信越化 6269（-22 -0.35%）
日立 4707（-72 -1.51%）
ソニーＧ 3200（-18 -0.56%）
三菱電 5381（-75 -1.37%）
ダイキン 20108（-402 -1.96%）
三菱重 4437（-74 -1.64%）
村田製 3633（-90 -2.42%）
東エレク 39018（-1512 -3.73%）
ＨＯＹＡ 27649（-441 -1.57%）
ＪＴ 5930（-53 -0.89%）
セブン＆アイ 2087（-13.5 -0.64%）
ファストリ 61078（-792 -1.28%）
リクルート 6319（-80 -1.25%）
任天堂 9017（+27 +0.30%）
ソフトバンクＧ 3719（-103 -2.69%）
キーエンス（普通株） 56876（-854 -1.48%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3354（-34.0 -1.00%）
ホンダ 1309（-11 -0.83%）
三菱ＵＦＪ 2655（-45.5 -1.68%）
みずほＦＧ 6215（-153 -2.40%）
三井住友ＦＧ 5163（-83 -1.58%）
東京海上 7469（-118 -1.56%）
ＮＴＴ 158（-0.8 -0.50%）
ＫＤＤＩ 2702（-8 -0.30%）
ソフトバンク 219（-0.1 -0.05%）
伊藤忠 2031（-31 -1.50%）
三菱商 5582（-73 -1.29%）
三井物 6356（-34 -0.53%）
武田 5771（-18 -0.31%）
第一三共 2855（-19.5 -0.68%）
信越化 6269（-22 -0.35%）
日立 4707（-72 -1.51%）
ソニーＧ 3200（-18 -0.56%）
三菱電 5381（-75 -1.37%）
ダイキン 20108（-402 -1.96%）
三菱重 4437（-74 -1.64%）
村田製 3633（-90 -2.42%）
東エレク 39018（-1512 -3.73%）
ＨＯＹＡ 27649（-441 -1.57%）
ＪＴ 5930（-53 -0.89%）
セブン＆アイ 2087（-13.5 -0.64%）
ファストリ 61078（-792 -1.28%）
リクルート 6319（-80 -1.25%）
任天堂 9017（+27 +0.30%）
ソフトバンクＧ 3719（-103 -2.69%）
キーエンス（普通株） 56876（-854 -1.48%）