事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が27日までにXを更新。100メートル以上離れた森の中に迷彩服で潜んで望遠レンズで露天風呂を盗撮した疑いで逮捕された3人の男のニュースを引用し「見つけた人、ゴルゴ並み」と感想をつづった。

猪狩が引用した記事によると、逮捕されたのは鹿児島県の40歳、茨城県の49歳、岡山県の32歳の男。岡山の32歳が静岡県内での職務質問をきっかけに盗撮行為が発覚。その後の捜査で、逮捕容疑が固まったとしている。

山間部の温泉などの露天風呂を狙い、近隣の山から望遠レンズなどで狙うという犯行は時折、摘発されている手口の1つだ。

猪狩は「見つけた人はゴルゴ並みの勘の持ち主か念の使い手」と、100メートル以上離れた森に潜んだ迷彩服の男を特定できたことに驚いた様子。

記事によると、今回の逮捕に至った事件は、兵庫県の温泉で発生。一方、事件発覚の端緒となったのは、静岡県内での職務質問だった。静岡県内での職務質問で、岡山の32歳がノコギリを持っており、盗撮の際に邪魔な木を切るためだったと話し、事件の発覚に繋がったという。茨城、岡山、鹿児島と地域の離れたところに住む容疑者たちだが、SNSでつながったものとみられるとしている。

3人に共有された複数の盗撮映像の中から、発生場所、時間、容疑者らの当時の行動、盗撮現場の立木の伐採状況など、裏付けが得られたケースについて、立件した可能性がある。