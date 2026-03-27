【内藤 英賢】ラーメン1杯3000円、時給は世田谷区超え、インバウンドマネーでうるおう「ニセコの功罪」…「東京ドーム150個分の山林」を外資が所有する乱開発の実態

世界中から観光客が押し寄せる人気観光地となった、北海道・ニセコ。地方のスキーリゾートにすぎなかったニセコが、なぜ「インバウンドの聖地」と呼ばれるまでになったのか。そして、そこにはどんな「功罪」が生まれているのか。観光集客のスペシャリストで、著書に『観光ビジネス』がある内藤英賢氏が、いまニセコで起きていることを明かす。

ニセコがインバウンドの聖地になった理由

本稿では、外資進出の先進国とも言えるニセコの現状について見ていきながら、外資進出の功罪について考えていきたいと思います。

まずは、ニセコがインバウンドの聖地のような扱いになった経緯について、簡単に振り返りたいと思います。

ニセコも、最初は日本人がメインのスキーリゾートでした。そして、1970年〜1990年代にかけて、スキーブームが起きて、そのスキーブームの終焉と共に、集客力を失っていったリゾート地となりました。

ただ、ニセコが他のスキーエリアと異なっていたのは、外国人による価値の発見が行われた点です。

代表的なのはオーストラリア人のロス・フィンドレー氏らのような、ニセコの自然環境とパウダースノーにほれ込んだオーストラリア人たちでした。

転機となったのは、2001年の9月11日のアメリカで起きた9・11の同時多発テロ事件です。

欧米への長距離フライトが敬遠され、オーストラリア人スキーヤーたちがニセコに目を向け始めるのです。

外国人による開発がニセコを発展させた

そこから倍々ゲームでオーストラリア人客が増え始め、それと同時に長期滞在するオーストラリア人向けのコンドミニアム建設ラッシュが起こりました。

当時の日本の宿泊施設ではそうした需要に耐えることができず、需要側だけでなく供給側でも活躍したのは外国人でした。

倶知安町山田地区（ひらふ）は2006年から3年連続で地価公示の上昇率全国1位を記録し、こぞってメディアが取り上げたこの頃から「ニセコ＝インバウンド」アイコンの印象が醸成されたと推測されます。

そして、2010年頃からは中華圏のマネーも流入し始め、多国籍な開発が行われることになり、一層の発展を遂げることになりました。

2020年前後には「リッツカールトン」「パークハイアット」などのラグジュアリーブランドが進出し、富裕層の滞在が増えるとともに、ラーメンが3000円など分かりやすい話題として、さらにニセコのインバウンドアイコンを加速させることになり、現在に至るというのがその経緯です。

こうして見ると、ニセコの発展は正に外国人の開発と共に行われたと言っても過言ではなく、外国人による「日本の価値の再発見」と呼ぶにふさわしい事案となりました。

「異次元の成長」には功罪がある

しかしながら、あまりにも有名になり過ぎたゆえに、今、ニセコでは多くの課題が生まれています。

ひとつが、外資による乱開発です。ニュースでご覧になった方も多いでしょうが、「開発会社が途中で破産し、開発途中のまま建設途中のホテルがそのまま放置」「ホテルの時給が上がり過ぎて、他のサービス産業が絶望的な人手不足に」「地価が上がり過ぎて、もはや住民が住めない土地に」などです。

これらの功罪を分類して見ていきましょう。

まずは功罪の「功」、功績の方です。

これは、前述した「ニセコの価値を再発見してくれた」ことにより、ニセコは他の日本のスキーエリアとは異次元の成長ができた点だと思います。

それがなければ、今のニセコはなかったことでしょう。

今後、新千歳からニセコをつなぐ直行便も開通予定であり、そうなれば東京をトランジットして、わずか2時間足らずで極上のパウダースノーとスノーリゾートが楽しめる「世界的なスノーリゾート」の誕生となります。

続いて、観光人材の給与の底上げです。ニセコの時給は東京都世田谷区を抜き、全国トップクラスとなりました。観光人材の給与が飛躍的に上昇し、これは大きな功績と言えると思います。

未来を先取りしているニセコの事例

一方で、功罪の「罪」の方ですが、これはやはり「乱開発」でしょう。2025年9月の倶知安町の町議会でも違法開発に対して重大な懸念を表明しており、対応に追われています。

今では町内の山林だけでも700ha（東京ドーム150個分）が外資の所有となっているとのことで、その全てが健全なリゾート開発として投資している会社ばかりとは限らないのです。

そもそも日本に外国人の土地規制に関する法律がないことが今後は大きな課題となることは明白です。

このようにニセコは今後、地方各地で起こるであろう「インバウンドの隆盛→それに伴う外資（地元資本以外）の開発ラッシュ→引き起こされる経済発展と乱開発」という未来の先取りをしてくれていると私には映るのです。

地方の観光地は、様々なことをニセコの事例から学び、自分の地域のグランドデザインに活かすべきなのです。

後編記事〈ニセコの人口はすでに「16％が外国人」…インバウンド需要が生んだ「共生問題」の悩ましい実態〉では、外資進出に伴うさらなる問題について見ていきます。

【つづきを読む】ニセコの人口はすでに「16％が外国人」…インバウンド需要が生んだ「共生問題」の悩ましい実態