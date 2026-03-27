元HKT48でタレント、モデルの村重杏奈（27）が26日夜、Xを更新。自身の写真について、ぶっちゃけた本音を投稿した。

村重は、雑誌「ViVi」の公式Xアカウントに投稿された「村重杏奈、人生最後の写真集！5月29日発売決定ー 大人な村重杏奈、人生最後ということで、あれもこれも、見せちゃいます！ 5月30日には都内某所にてお渡し会も実施。詳細は追ってお伝えします！」というポストを引用。そこには美しいラインを描くバストの谷間が“穴”から露出した黒いホルターネックの露出度の高い服を着て、引き締まったお腹を見せ、超ショーパン姿でストッキングをはいた美脚をあらわにし、横を向いて官能的な表情で舌を出しているショットも掲載されている。

村重はこの写真について「ちょっとすけべすぎる」と自ら本音でつづった。

この投稿に対し「めちゃくちゃ綺麗です」「鼻血出す準備オッケー」「やっべー興奮してしまった」「すけべすぎるくらいがちょうどいい」「ちょっとエッチすぎるね」「すでに鼻血がとまりません」「ガチでスケベだよ」などとさまざまな反響の声が寄せられている。