3月24日、元タレント・坂口杏里容疑者（35）がコンビニで300円前後のサンドイッチ1個を万引きした疑いで逮捕され、勾留中だと報じられた。

坂口容疑者は3月17日に、東京・八王子市にあるコンビニで店員に取り押さえられ、通報を受けて駆けつけた署員によって窃盗容疑で現行犯逮捕されていた。本人は容疑を認めているという。

女優の坂口良子さん（享年57）を母親に持つ坂口容疑者は、’08年に芸能界デビューすると、“二世タレント”として注目を集めるも、’13年に良子さんが他界。’16年には芸能事務所を退所し、同年10月に“ANRI”名義でセクシー女優に転身して、世間を驚かせた。

「セクシー女優として精力的に活動していた’17年4月、交際していた男性から現金3万円を脅し取ろうとしたとして、恐喝未遂の容疑で逮捕されました。’19年8月にも同一男性の自宅マンションに侵入したとして住居侵入の疑いで逮捕されていました。どちらの逮捕ものちに不起訴処分になっています。

’22年6月に元女性の格闘家・福島進一氏と結婚するも、翌年9月には離婚。’25年9月には、働いていた関西のガールズバーの客であった25歳年上の一般男性と“交際0日婚”しましたが、わずか2カ月後には離婚を発表していました」（芸能関係者）

2度目の離婚を発表する少し前から東京都・新宿二丁目にあるバー「THEオネェスターズ」で“ママ”として働いていた坂口容疑者。働き始めたきっかけをバーの関係者が明かす。

「SNSでオーナーのウヅさんと知り合って、“働いてみない？”って感じで誘われて店に来たのが昨年の11月でした。“ここで働いている”って少しSNSで流しただけで、彼女のファンが来るでしょ。バーとしては一見の人でもいいのよ。

店がオープンする19時に入って、23時頃まで働くことが多かったかな。店は朝5時までやっているけど、翌日の昼にオーナーとTikTok用の動画撮るとかで、早々と帰っていくことが多かったですね。“出勤も自由でいいから”と、かなり優遇されていました」

坂口容疑者はどのような態度で接客していたのだろうか。

「お客さんとは他愛ない話をしていました。『かわいい』とか、『ファンだった』とか言われて。有名人だから、『飲みなよ、飲みなよ』って、お酒を次々勧められると、本人も呂律が回らなくなって。そうなると大変よね。ウーロン茶みたいので、飲んだふりすればいいけど、そういうのできないのね。

寮に一緒に住んでいるバーの従業員と『汚い』とか『いい加減』とか、言い争いになって揉めたとかであっさり辞めるんだから。こちらも配慮していたのに残念よね。働いていたのはわずか3カ月。

3月3日は彼女の誕生日だったのよ。だから“杏里”の名前が入ったシャンパンを何本か用意して、パーティなんかやろうと思ってたのに、その直前に辞めちゃって……。

最初の結婚は大いに揉めたらしいね。2度目の結婚も、あっという間に終了しちゃったのね。そこから復帰するきっかけのお仕事だったのに……」（前出・バーの関係者）

バーを辞めて、約2週間後に窃盗事件を起こした坂口容疑者。三度目の逮捕に何を思うのだろうか。