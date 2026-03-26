【写真特集】「今日好き」大型イベント「青春祭2026」に歴代カップル集結 はるねね・きんりの・たくはるらがラブラブステージ届ける
【モデルプレス＝2026/03/26】26日、東京・立川ステージガーデンにてABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）によるイベント「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）が開催された。ここではイベントの模様を写真とともにまとめる。【写真特集】
【写真】「今日好き」最新美男美女カップル登場
これまで「今日好き」の旅に参加したメンバーが集結し、ファッションステージやバラエティステージなどを実施。MCは「今日好き」見届け人のNON STYLEの井上裕介、YouTuberのかす、女優の大友花恋、俳優の中川大輔が務めた。
23日に最終回を迎えた「卒業編2026」でカップル成立した今井暖大（はると）＆時田音々（ねね）のほか、西小路侑汰（ゆうた）＆田中陽菜（ひなた）の“ゆたひな”、内田金吾＆多田梨音の“きんりの”、植野花道＆りんかの“りんはな”など、歴代カップルが集結。ファッションステージやバラエティステージが繰り広げられ、「ハロン編」で話題を呼んだ長浜広奈、MON7A（もんた）が当時のやり取りを再現するなど、終始歓声が上がっていた。
また、4月6日からスタートする新シーズン「クライストチャーチ編」に岩間夕陽（ゆうひ）、小林ゆあ（ゆあ）、酒井理央（りお）が継続参加することが発表された。（modelpress編集部）
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◆「今日好き」大型イベント「青春祭2026」
これまで「今日好き」の旅に参加したメンバーが集結し、ファッションステージやバラエティステージなどを実施。MCは「今日好き」見届け人のNON STYLEの井上裕介、YouTuberのかす、女優の大友花恋、俳優の中川大輔が務めた。
また、4月6日からスタートする新シーズン「クライストチャーチ編」に岩間夕陽（ゆうひ）、小林ゆあ（ゆあ）、酒井理央（りお）が継続参加することが発表された。（modelpress編集部）
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