オーディオとは何か？を探るYouTuber＆ブロガー『みかささん / Audio House Mikasa』をご紹介します。

オーディオとは何か？を探るYouTuber＆ブロガー『みかささん / Audio House Mikasa』

今週のピックアップ

『【体験談】防音室に6年住んでわかった。良い音と居心地のリアルを話します』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

みかささん：「『みかさ』という名前で活動してます。専用のオーディオルームで音楽を聴いています。イヤホンとかヘッドホンではなく、本格的な大きなスピーカーで音楽だけをしっかりと聴くという、オーディオ専門のチャンネルです」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

みかささん：「もともとブログをやってたんですけど、ある時、実家を解体して新しく建てるということになり、そこで、私はオーディオ好きだったので、オーディオショップに家づくりをお願いしたんですね。それをブログでやるよりは、やっぱりYouTubeでやったほうが面白いだろうということで、建築の様子をYouTubeで動画にしたというのが、このチャンネルの始まりです」

――おすすめの動画は何ですか？

みかささん：「おすすめは『【体験談】防音室に6年住んでわかった。良い音と居心地のリアルを話します』というタイトルの動画です。これは、オーディオをやっている人ほど拒絶というか、理解できない話になるんじゃないかなと思っています。やっぱり『いいものを使えば楽しくなる』とみんな信じているはずなので、そこを否定してしまうような話をするのは、どれだけ誠実に言っても伝わらない部分があるのかなと思って、本当に3か月くらい悩んで台本を書きました。

サムネイルやタイトルも、あんまり煽らないように気をつけました。とにかくこの動画は『バズらなくていい』というのが自分の中にあって、自分の思っていることをダイレクトに伝える、15年の集大成のような動画になりました。

オーディオを深く始めようとしたきっかけが、『怪しいものや高価なものがいっぱいある中で、これを体験したら本当に人生が良くなるのか？』という疑問だったんです。実際にオーディオルームを作って突き詰めてみた結果、当初は見えなかった『理想と現実の温度差』を感じましたね。高価な機材があれば理想的な音になると思っていたのですが、実際に試してみるとそう単純なものではないと感じました」

【体験談】防音室に6年住んでわかった。良い音と居心地のリアルを話します

https://youtu.be/k3YAtX6O57g



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

みかささん：「うちのチャンネルは、オーディオを語っているようで、単純に商品をおすすめするというより、オーディオの奥にある考え方や体験を深く掘っていくチャンネルです。普段なかなか触れられないディープな話に興味がある方には楽しんでいただけると思います。

なので、本当に普通じゃ触れないような、すごいディープなところに触れるチャンネルだと思うので、そういうのが好きな方には、本当にもうここしかないチャンネルだと思います」

オーディオルームから発信するディープな音のお話。

『みかささん / Audio House Mikasa』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『みかささん / Audio House Mikasa』

https://youtube.com/@mikasasister

ブログ『音楽を聴く、ブログを書く』

https://highend-life.com/

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島