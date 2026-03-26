WORLD SCOUT、３次審査の合格者４名が決定、実力者らが…
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#５を３月24日（火）よる８時より無料放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の３名と共にデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった１人のアーティスト"を日本にて発掘する。
本プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃をはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍するLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属のILLITのメンバーMOKAとIROHAが出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。
３月24日（火）放送の#５では、Cチーム（JAYLA、RIRA、NARU、AOI）による３次審査の模様を公開。課題曲は、審査員のソン・ソンドゥク（HYBE × Geffen Records エグゼクティブクリエイター／BTS元振付師）が「すごくパワフルな振り付けで、かなり高い音域の曲。その両方が高い完成度で安定的に一方が欠けることなく２つともバランスが取れているかが大事な評価のポイントになる」と語り、KATSEYEを発掘・育成した審査員・ジェイ・イン（HxG クリエイティブ・プロダクション統括）が「外国語で歌うのは２倍、３倍以上の努力が必要」と語るKATSEYEの楽曲「Debut」。SAKURA（LE SSERAFIM）も「英語での歌唱はCチームだけ」と注目する。
しかし、案の定４人全員が全編英語の楽曲に大苦戦。さらに、前日のリハーサルにてダンスコーチ・プレスリー・タッカーはパフォーマンス終了後、開口一番「今どう感じている？」と質問。JAYLAが正直に「音楽に乗れません、楽しく乗れていない感じがする」と打ち明けると、プレスリー・タッカーも「そうね、見ればわかる。全く何も感じられないわ、明日の本番にそんな顔と気持ちで来てほしくない」と言い、ダンスコーチ・AIKAからも「すごくバラついている」との評価が。さらにボーカルコーチ・Soomiは「大変なのはわかっているけど、ここに立てるあなたたちはどれだけ感謝しないといけないか。ここにいたい人たちが何人いると思う？自分たちのステージなんだよ」と愛のある言葉をかけた。
コーチから喝を入れられたCチーム。迎えた本番では、指原も「ちょっと待って、すごくない？」と驚くほどハイレベルなパフォーマンスを披露。エミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）も「すごい！なんだか感動しちゃった」とコメント。HYBE × Geffen Records社長のミトラ・ダラブはAOIに「素晴らしいパフォーマンスだった、動画で熱心に見てきたことが私にはわかりました」と評価し、これを聞いたAOIは涙。エミリー（EMILY）も「AOIは新鮮だった、画面に映るたびになんてかわいいの！って思ったし、力強い雰囲気もあって、それってとても大事よね」とコメント。
番組の後半では、いよいよアメリカ行きを決める３次審査の合格者４名が発表に。審査員のソン・ソンドゥクは１番にHIORIの名前を挙げ、３次審査のパフォーマンスについて「これまで見られなかった姿を検証できる素晴らしい舞台だった」とコメント。そしてAチームからは合格者がHIORIのみだと明かされると、コーチ陣一同は大号泣し、指原も「本当残酷……」と呟く。HIORIは「嬉しいけど複雑な気持ち、チームのおかげで選ばれたので誰よりも頑張って前進したい」と口にした。
続くBチームからはAYANAが合格。審査員のソン・ソンドゥクは「自分でも言っていた通り、自分の殻を破れたような姿を見せてくれた」と言います。AYANAは「アメリカに行けるチャンスをくださって本当にありがとうございます、嬉しい気持ちの反面、絶対私が最後の１人を勝ち取るっていう強い気持ちを持っています」とコメント。
さらに、２次審査の通過者12名のうち12位で通過したダンス・歌未経験の咲来（SAKURA）の名前が呼ばれると、SAKURA（LE SSERAFIM）は「え、咲来（SAKURA）ちゃんすごい！」とコメント。審査員のソン・ソンドゥクは「課題は山積みですが、このオーディションを企画したときからその人が持つスター性を重要視しようと言い続けてきました。それにふさわしい参加者でした」と評価。咲来（SAKURA）は「自分は経験がみんなより圧倒的に少なくて、２週間経験の差を埋められるように頑張ってきたので、報われた気がしてすごく嬉しいです」。MOKA（ILLIT）は咲来（SAKURA）の合格について、「上手い人っていっぱいいるから、その中でも輝けるのってスター性がある人だろうなって思うので、（スター性って）大事なんだなって思います」と話す。
最後に、Cチームからはダンス・歌未経験のAOIが合格。審査員のソン・ソンドゥクはAOIについても「スター性を持った参加者だと思う、才能が舞台で輝いていた」と評価。AOIは「正直に言うと、このメンバーの中で私が一番足を引っ張っていたんですよ。みんなに感謝を伝えたい」と涙ながらに話していた。
２次審査１位通過のJAYLA、３位通過のHONOKA（黒川）、５位通過のRIRAら実力者が脱落となったこの結果に、指原は「すごい大波乱」と言い、KAZUHA（LE SSERAFIM）も「想像できなかった」とコメント。ヒコロヒーは「オーディション番組めちゃくちゃ好きだからいろんなの見てきたけど、このパターンSNS荒れます」と言い、SAKURA（LE SSERAFIM）は「何となくこの審査で意図が分かった、白いキャンバスを探しているんだなって」「デビューメンバーに入りそうって想像がつく“絵”より、どうなるんだろうっていうワクワクを探した結果こうなったのかな」と分析。
次週、３月31日（火）よる８時より放送の#６では、いよいよアメリカ編が開幕。到着早々、審査員からは「３次審査の動画を見て驚いた、悪い意味で。全然良くなかった」と辛口の評価が飛び出し、波乱の展開に!?
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#５は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。なお、「ABEMA」では、これまでの放送回（#１〜#５）をまとめて楽しめる一挙放送を実施。
（C）AbemaTV, Inc.
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の３名と共にデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった１人のアーティスト"を日本にて発掘する。
３月24日（火）放送の#５では、Cチーム（JAYLA、RIRA、NARU、AOI）による３次審査の模様を公開。課題曲は、審査員のソン・ソンドゥク（HYBE × Geffen Records エグゼクティブクリエイター／BTS元振付師）が「すごくパワフルな振り付けで、かなり高い音域の曲。その両方が高い完成度で安定的に一方が欠けることなく２つともバランスが取れているかが大事な評価のポイントになる」と語り、KATSEYEを発掘・育成した審査員・ジェイ・イン（HxG クリエイティブ・プロダクション統括）が「外国語で歌うのは２倍、３倍以上の努力が必要」と語るKATSEYEの楽曲「Debut」。SAKURA（LE SSERAFIM）も「英語での歌唱はCチームだけ」と注目する。
しかし、案の定４人全員が全編英語の楽曲に大苦戦。さらに、前日のリハーサルにてダンスコーチ・プレスリー・タッカーはパフォーマンス終了後、開口一番「今どう感じている？」と質問。JAYLAが正直に「音楽に乗れません、楽しく乗れていない感じがする」と打ち明けると、プレスリー・タッカーも「そうね、見ればわかる。全く何も感じられないわ、明日の本番にそんな顔と気持ちで来てほしくない」と言い、ダンスコーチ・AIKAからも「すごくバラついている」との評価が。さらにボーカルコーチ・Soomiは「大変なのはわかっているけど、ここに立てるあなたたちはどれだけ感謝しないといけないか。ここにいたい人たちが何人いると思う？自分たちのステージなんだよ」と愛のある言葉をかけた。
コーチから喝を入れられたCチーム。迎えた本番では、指原も「ちょっと待って、すごくない？」と驚くほどハイレベルなパフォーマンスを披露。エミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）も「すごい！なんだか感動しちゃった」とコメント。HYBE × Geffen Records社長のミトラ・ダラブはAOIに「素晴らしいパフォーマンスだった、動画で熱心に見てきたことが私にはわかりました」と評価し、これを聞いたAOIは涙。エミリー（EMILY）も「AOIは新鮮だった、画面に映るたびになんてかわいいの！って思ったし、力強い雰囲気もあって、それってとても大事よね」とコメント。
番組の後半では、いよいよアメリカ行きを決める３次審査の合格者４名が発表に。審査員のソン・ソンドゥクは１番にHIORIの名前を挙げ、３次審査のパフォーマンスについて「これまで見られなかった姿を検証できる素晴らしい舞台だった」とコメント。そしてAチームからは合格者がHIORIのみだと明かされると、コーチ陣一同は大号泣し、指原も「本当残酷……」と呟く。HIORIは「嬉しいけど複雑な気持ち、チームのおかげで選ばれたので誰よりも頑張って前進したい」と口にした。
続くBチームからはAYANAが合格。審査員のソン・ソンドゥクは「自分でも言っていた通り、自分の殻を破れたような姿を見せてくれた」と言います。AYANAは「アメリカに行けるチャンスをくださって本当にありがとうございます、嬉しい気持ちの反面、絶対私が最後の１人を勝ち取るっていう強い気持ちを持っています」とコメント。
さらに、２次審査の通過者12名のうち12位で通過したダンス・歌未経験の咲来（SAKURA）の名前が呼ばれると、SAKURA（LE SSERAFIM）は「え、咲来（SAKURA）ちゃんすごい！」とコメント。審査員のソン・ソンドゥクは「課題は山積みですが、このオーディションを企画したときからその人が持つスター性を重要視しようと言い続けてきました。それにふさわしい参加者でした」と評価。咲来（SAKURA）は「自分は経験がみんなより圧倒的に少なくて、２週間経験の差を埋められるように頑張ってきたので、報われた気がしてすごく嬉しいです」。MOKA（ILLIT）は咲来（SAKURA）の合格について、「上手い人っていっぱいいるから、その中でも輝けるのってスター性がある人だろうなって思うので、（スター性って）大事なんだなって思います」と話す。
最後に、Cチームからはダンス・歌未経験のAOIが合格。審査員のソン・ソンドゥクはAOIについても「スター性を持った参加者だと思う、才能が舞台で輝いていた」と評価。AOIは「正直に言うと、このメンバーの中で私が一番足を引っ張っていたんですよ。みんなに感謝を伝えたい」と涙ながらに話していた。
２次審査１位通過のJAYLA、３位通過のHONOKA（黒川）、５位通過のRIRAら実力者が脱落となったこの結果に、指原は「すごい大波乱」と言い、KAZUHA（LE SSERAFIM）も「想像できなかった」とコメント。ヒコロヒーは「オーディション番組めちゃくちゃ好きだからいろんなの見てきたけど、このパターンSNS荒れます」と言い、SAKURA（LE SSERAFIM）は「何となくこの審査で意図が分かった、白いキャンバスを探しているんだなって」「デビューメンバーに入りそうって想像がつく“絵”より、どうなるんだろうっていうワクワクを探した結果こうなったのかな」と分析。
次週、３月31日（火）よる８時より放送の#６では、いよいよアメリカ編が開幕。到着早々、審査員からは「３次審査の動画を見て驚いた、悪い意味で。全然良くなかった」と辛口の評価が飛び出し、波乱の展開に!?
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#５は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。なお、「ABEMA」では、これまでの放送回（#１〜#５）をまとめて楽しめる一挙放送を実施。
（C）AbemaTV, Inc.