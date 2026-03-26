XG元プロデューサー、インスタグラムで謝罪「メンバーに落ち度はない」代表辞任も報告
麻薬取締法違反（使用）の罪で東京地検に起訴された、XGの元プロデューサーであるSIMONこと酒井じゅんほ被告（39）が25日、自身のインスタグラムを更新し、謝罪コメントを発表した。
【画像】酒井じゅんほ（SIMON）被告 謝罪文【全文】
酒井被告は「皆様へ」と題した文章を掲載し、「この度は、私の身勝手な行動により、関係者の皆様、ファンの皆様をはじめ、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「長年にわたり私の活動を支え、信頼を寄せてくださった皆様の期待を裏切る形となってしまい、己の至らなさを深く反省しております」とし、「今回の事件を重く受け止め、自らの行動がいかに社会的な責任を欠き、応援してくださっているファンの皆様の想いを踏みにじるものであったかを痛感しております。弁明の余地はありません」とつづった。
また、「今回の件はすべて私個人の責任であり、XGのメンバーには一切の落ち度はございません」と強調。「彼女たちは、常に真摯に音楽活動に向き合い、世界中の皆様に素晴らしい音楽を届けるべく、日々尽力しております」としたうえで、「どうかXGのメンバーに対しては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
今後については、「自分が起こしてしまった事の重大性を受け止め、二度と同じことを繰り返さないことをここに固く誓います」と記し、「私は、今回のことで、自ら会社の代表を辞任する決断をしました」と報告。「もっとも、今回のことを単なる失敗や後悔で終わらすことなく、失った信頼を取り戻すため、もっと強い人間となり、人生をかけて、自分自身ができる償いを全うできるよう、全力を尽くす所存です」とした。
最後に「改めまして、関係各所の皆様、そして応援してくださった皆様に対し、心より深くお詫び申し上げます」と重ねて謝罪した。これらはSIMON名義でつづられた。
酒井被告はこの日、勾留先の東京湾岸警察署から保釈された。
XGは現在、1月23日にリリースした1stフルアルバム『THE CORE - 核』を引っさげたツアーを開催中で、3月25日、26日に兵庫公演（GLION ARENA KOBE）、4月4日、5日に福岡公演（北九州メッセ）、4月10日、11日、12日に東京公演（国立代々木競技場 第一体育館）を開催予定。以降はアジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米で公演を行う予定となっている。
【画像】酒井じゅんほ（SIMON）被告 謝罪文【全文】
酒井被告は「皆様へ」と題した文章を掲載し、「この度は、私の身勝手な行動により、関係者の皆様、ファンの皆様をはじめ、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「長年にわたり私の活動を支え、信頼を寄せてくださった皆様の期待を裏切る形となってしまい、己の至らなさを深く反省しております」とし、「今回の事件を重く受け止め、自らの行動がいかに社会的な責任を欠き、応援してくださっているファンの皆様の想いを踏みにじるものであったかを痛感しております。弁明の余地はありません」とつづった。
今後については、「自分が起こしてしまった事の重大性を受け止め、二度と同じことを繰り返さないことをここに固く誓います」と記し、「私は、今回のことで、自ら会社の代表を辞任する決断をしました」と報告。「もっとも、今回のことを単なる失敗や後悔で終わらすことなく、失った信頼を取り戻すため、もっと強い人間となり、人生をかけて、自分自身ができる償いを全うできるよう、全力を尽くす所存です」とした。
最後に「改めまして、関係各所の皆様、そして応援してくださった皆様に対し、心より深くお詫び申し上げます」と重ねて謝罪した。これらはSIMON名義でつづられた。
酒井被告はこの日、勾留先の東京湾岸警察署から保釈された。
XGは現在、1月23日にリリースした1stフルアルバム『THE CORE - 核』を引っさげたツアーを開催中で、3月25日、26日に兵庫公演（GLION ARENA KOBE）、4月4日、5日に福岡公演（北九州メッセ）、4月10日、11日、12日に東京公演（国立代々木競技場 第一体育館）を開催予定。以降はアジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米で公演を行う予定となっている。