野菜目当てで行きたい。ブロンコビリーの新鮮サラダバーが「ブロンコビュッフェ」としてリニューアル

ブロンコビリーは4月1日、ステーキハウス ブロンコビリーにて展開している「新鮮サラダバー」を40年ぶりに刷新し、「ブロンコビュッフェ」として提供を開始します。

■オリジナルカリーや炭火炙りの焼き芋も登場

同メニューは、16時から閉店までのディナータイム限定で提供する食べ放題ビュッフェ。単品のメインメニューに、「魚沼産コシヒカリセット」、「こだわりのパンセット」、「サラダビュッフェセット」を付けることで楽しめます。

年6回にわたり改定されるグルメサラダや店内仕込みデザートにくわえ、新たに「スパイス研究所 カリー」と「炭火炙り 焼き芋」を追加しました。

「スパイス研究所 カリー」は、“食の好奇心”をコンセプトとした自社開発によるオリジナルカリーで、第1弾には「ジンジャー×カルダモン」が入った一品が登場します。

「炭火炙り 焼き芋」は、炭焼き台を活用し、甘さを最大限に引き出す焼き方で楽しめる焼き芋です。

別料金で、レモン、ミント、オレンジ、パイナップルの入った「デトックスウォーター」や青色が特徴のハーブを使用した「バタフライピー」、「台湾茶（ジャスミン）」などを揃えた「プレミアムドリンクバー」も楽しめます。

■商品概要

「魚沼産コシヒカリセット」

価格：単品メニューにプラス860円（税込946円）

内容：食べ放題「ブロンコビュッフェ」、大かまどごはん、たまごスープ

「こだわりのパンセット」

価格：単品メニューにプラス860円（税込946円）

内容：食べ放題「ブロンコビュッフェ」、こだわりのパン、たまごスープ

「サラダビュッフェセット」

価格：単品メニューにプラス780円（税込858円）

内容：食べ放題「ブロンコビュッフェ」、たまごスープ

（フォルサ）