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中古マンションの購入を検討しているものの、「内見で具体的にどこを見ればいいのか分からない」と悩む方は多いのではないでしょうか。部屋の広さや綺麗さばかりに目を奪われていると、入居後に「こんなはずじゃなかった…」と大後悔する羽目になりかねません。

今回は、らくだ不動産株式会社の執行役員・エージェントの八巻侑司さんと、エージェントの土屋亜紀子さんが、内見時に絶対に確認すべき「見落としがちな5つのチェックポイント」をプロの視点から解説します。



◾️1. 床の構造：「直床」か「2重床」かを足の裏でチェック

フローリングの構造は、将来の「リフォームのしやすさ」に直結します。コンクリートスラブに直接床材を貼る「直床」は、水回りの配管を通す床下スペースがないため、お風呂やトイレの入り口に段差ができやすく、大がかりな間取り変更が困難になります。

「かかとで床を軽く踏んでみて、コンクリートの硬さを感じれば直床、少しフカフカと沈むようなクッション性（遮音フローリング）があれば2重床の可能性が高いです」と八巻さんは見分け方のコツを語ります。

◾️2. 窓周り：北側部屋の「カビ・壁紙のヨレ」に注意

窓は大きさだけでなく「湿気」の溜まりやすさをチェックする重要なポイントです。

八巻さんは「特に日の当たりにくい北側の部屋は、窓枠のゴムパッキンのカビや、結露によって壁紙（クロス）がヨボヨボに波打っていないかを確認してください」と警告します。また、窓がシングルガラスかペアガラスかも断熱性を左右するため、入居後の内窓設置工事なども視野に入れておく必要があります。

◾️3. コンセント：数だけでなく「収納の中」をシミュレーション

入居後に意外と困るのがコンセントの配置です。土屋さんも「電動ソファを置きたいのにちょうどいい位置に電源がなかった」と実体験を語ります。

キッチンの作業スペースや食洗機周りはもちろん、「見落としがちなのが『収納（クローゼット）の中』のコンセントです。コードレス掃除機の充電場所として非常に重宝します」と八巻さんはアドバイス。引っ越し後の実際の暮らしをイメージすることが大切です。

◾️4. 住民への挨拶：マンションの「温度感」を探る

マンションはコミュニティの質も住み心地に直結します。内見時にすれ違った住民には、自ら挨拶をしてみましょう。

「挨拶を返してくれるかどうかで、そのマンションの雰囲気や住民の温度感がある程度つかめます」と八巻さん。また、管理人さんがいる場合は積極的に声をかけ、情報収集を行うのも効果的です。

◾️5. 共用部分と掲示板：管理の質と「隠れたトラブル」を暴く

「マンションは管理を買え」と言われる通り、共用部分には管理組合の機能性が如実に表れます。

廊下に私物が溢れていないか、ゴミ置き場が整理されているかは必須チェック項目。さらに八巻さんは「エントランスの掲示板」に注目します。

「騒音やタバコに関する警告の張り紙がないか。また、数年前の古いお知らせがずっと貼られたままになっていないかを確認してください。情報が更新されていない場合、管理の目が行き届いていない証拠になります」



【まとめ】

中古マンションの内見は、単なる「お部屋見学」ではなく、建物のポテンシャルと管理状況を品定めする重要な機会です。表面的な綺麗さにごまかされず、今回紹介した5つのポイントをしっかりと確認しましょう。

らくだ不動産株式会社では、お客様のライフスタイルに合わせた物件探しはもちろん、内見同行時のプロ視点でのアドバイスやリスクの洗い出しを徹底して行っています。「安心して中古マンションを購入したい」「致命的な失敗をしたくない」とお考えの方は、ぜひ一度、らくだ不動産のエージェントにご相談ください。