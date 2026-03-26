「山崎」や「白州」、「余市」など、ジャパニーズウイスキーが世界的に評価されるようになって久しい。しかし、ウイスキーについてどこまで正確に認識しているかというと、意外と心許ない人が多いのではないだろうか。そこで本稿では、もっとウイスキーを身近なものにするために、いまさら人に聞けない基礎知識を解説する。（フリーライター 友清 哲）

ジャパニーズウイスキーは

「世界5大ウイスキー」のひとつ

飲み会などの場で、「ウイスキーはどうも苦手で……」と言いながら、ハイボールを嗜んでいる御仁を見かけることがある。ところが、そのハイボールはソーダで割られた「角」 などのウイスキーであったりするから不思議だ。

決して重箱の隅をつつきたいわけではない。要はハイアルコールな飲料に苦手意識があり、水やソーダで薄めてしまえば無問題ということなのは察している。

しかしここで気になるのは、日本はいまや立派なウイスキー大国のひとつなのに、まだまだ人々のウイスキーに対する認識が曖昧に見えることである。

何しろジャパニーズウイスキーは、スコッチウイスキー、アメリカンウイスキー、カナディアンウイスキー、アイリッシュウイスキーと並んで「世界5大ウイスキー」に数えられる名門なのだから、もっと楽しまなければもったいない。

そこであらためてのおさらいを試みると、そもそもウイスキーの定義とは、大麦などの穀物をモルト（麦芽）の酵素で糖化し、アルコール発酵させた蒸留酒であることだ。

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