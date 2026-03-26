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YouTubeチャンネル『街角給与明細』が、「BARの経営者にインタビュー」と題した動画を公開。20年以上バーを経営する49歳の男性が、コロナ禍以降の厳しい経営状況や、「ブラックが当たり前」だという自身の仕事観を赤裸々に語った。



インタビューに応じたのは、49歳で飲食店を経営する男性。住宅街で常連客に支えられながら「まったりです」と穏やかに語るが、給料について問われると、「給料はほぼないです」と厳しい表情で告白した。コロナ禍で状況は一変したといい、「本当に今も食ってくのがいっぱいいっぱい」と実情を明かした。



そんな中でもやりがいを感じるのは、客が「楽しんでくれてればそれだけで楽しい」と語る瞬間だという。



また、自身の働き方については「年中無休です」と即答。「いつ行ってもやってるお店っていうイメージでやってる」と、休まず店を開け続ける理由を説明した。現代の若者が重視するワークライフバランスについては、「世代が違うんでね、考え方が全く違う」と戸惑いを見せつつも、「僕も昭和なんで、ブラックが当たり前な感じ」と笑顔で自身の価値観を語った。



かつては全国展開といった野望もあったが、「人の問題とかはどんどんめんどくさくなっちゃって。もういいやって」と諦めた過去も告白。現在の夢を尋ねられると、「毎日ご飯食べれれば、それだけで十分です」と達観した様子で答えた。最後に貯金額を聞かれると、「全然ないです。もう悲しいぐらいない」と苦笑いを浮かべていた。