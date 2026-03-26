パチ屋バイトは「反面教師」の宝庫？ 30手前で「前歯がない」バイト、事務所に借金の督促も、「若いうちにダメな人間を見ておくべき」理由

昔は子供なんて裸足で駆け回っていたし、公園には工夫して遊ばないと大けがする遊具も多かった。子供たちはときに屋外で痛い目を見て成長していった。

社会に出るにしてもそうだ。はっきり言って昭和から平成中盤にかけてはハラスメント地獄だったので、大なり小なり人は若くしてガッツリ傷つく前提で働いていた節もある。

しかし今はハッキリ言って過保護全盛時代。子供は過剰に庇護され、大人は昔よりも苦役に直面することもなくなった。それは素晴らしいことではあるんだけどね。若い人も昔ほど多くないし。

でも、社会に出れば、やっぱり気を付けないと痛い目を見るってことはあるだろう。世の中には、一見普通でも裏で何を考えているかわからない人間や、平気で他人を食い物にする人間が実在するのだ。

それこそ、最近は騙されて闇バイトに参加する人とかいるじゃん。だからこそ、若いうちからある程度、人間の汚い部分にも触れておいたほうがいいと思うのだ。（文：松本ミゾレ）

社会に出る前に、あえてパチンコ屋でバイトするという選択

先日、ガールズちゃんねるに「パチンコ屋でのアルバイト」というトピックが立っていた。ここに4月から大学生になる若者がある相談を持ち掛けている。その相談というのが「パチ屋でバイトしようかな」というものだ。パチンコというモノに触れたことがない様子で、色々と不安を抱えている様子である。

これに対してガルちゃん民の反応は、割と否定的だ。ネット掲示板の人たちというのは基本的に否定から入るもんだけど「やめとき」とか「長時間だしみんなピリピリしてるよ」とか「民度低い」とか、そんな意見ばかり。

自分は新卒でパチンコホールの運営会社に入社し、その後もパチンコ界隈で色々と仕事をしているが、ガルちゃんの書き込みも間違ってないとは思う。実際に民度は低いし、今はパチ屋ってそこまで時給が高いわけじゃない。昔は他が低いため相対的に高待遇だったが、今はどこのバイト先もしっかり時給を上げてるから、比較するとそこまでメリットが大きくないのだ。

でも、個人的には「どこそこは民度が低い」というような意見って、それが正しいにせよ意味があるのかな？ と疑問に思うところではある。民度が低い職場なんて、パチ屋だけじゃないんだし。

それに客層はさておいて、まともな店員が多いホールだって、この世の何処かにはあるかもしれない。実際、僕が昔勤務していたパチ屋も、店長以下、真人間が大半だった。どんな劣悪な環境でも、綺麗な心を持つ人ってのはいるんだよね。

なので、パチ屋であえてバイトしたいって人がアドバイスを求めているんだから、もうちょっと向き合った方がいいと僕は思う。

さっきも書いたように、社会ってそこまで美しいものでもない。僕が少し前まで取引していた会社も世間的には一流企業と言われていたが、最近はエグい不祥事で炎上中だ。

そう考えると、パチ屋は分かりやすい。「危ない奴がいるんだろうな」というイメージがあるので、実際そうだとしてもショックが小さい。社会にはキツい人たちがいっぱいる、ということを若いうちに学ぶのも悪くないのではないか。いわば、本物の修羅場に出る前の「訓練場」のようなものだ。

パチ屋は店員もおかしなのが多いので、反面教師になるよ！

それこそ、僕が若い頃に勤めていた店舗なんて、まだ30手前ぐらいなのに前歯がなくて、それを治そうともしない人とかがバイトにいた。あとは事務所に借金の督促が掛かって来るようなバイトもいた。

とにかくバイトの女の子にすぐ手を出して問題になるバイトもいた。全く仕事ができず、新入社員の足を引っ張ろうとする社員もいたなぁ。いつの間にか消えてたけど。

こんな具合で、パチ屋って反面教師になるような逸材が結構いるのだ。もちろん、客にまで目線を広げたらさらにそういう人たちと多く触れ合うことができる。

世の中って、マジで節度があり、冷静で、不貞をせず、いつも笑顔でいられる模範のような人間はそんなに多くない。

一見するとまともに見える人も、裏では結構エグいことをやっているもので、それが私たちの普通なのである。だからこそ、若いうちに、しょうもない人間を見て、触れて、理解することって大事な気がするんだよね。

社会に出て、いつまでもウブのままだと、結局食い物にされることもある。聖人よりも遥かに汚い奴が多いんだから、そういう人間からいかに自分を守るかってのを考える材料は、なるべく若いうちに揃えておいたほうが良い。そういう意味では、パチ屋でのバイト。僕は大いにアリだと思う。

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