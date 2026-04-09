衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。第26話わだかまりなく【編集部コメント】フミカさん、義両親とわだかまりなく同居を解消することができましたね！フミカさん夫婦は程なくして義実家から1駅、頑張れば散歩などで歩い