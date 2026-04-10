アメリカの新聞社・ニューヨーク・ポストの創刊は1801年だという。当時の日本は江戸時代の寛政13年と享和元年にあたり、将軍は第11代の徳川家斉だった。ニューヨーク・ポストは保守系の日刊タブロイド紙として今も大きな存在感を発揮しており、辛らつな記事が多いことで知られる。そのニューヨーク・ポストの電子版は現地時間の4月5日、「Dodgers’ Roki Sasaki has lost his best pitch - and maybe his identity」との記事を配