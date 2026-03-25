CES史上初の日本パビリオンが10年目へ！ クリエイティヴ・ヴィジョン「JAPAN TECH」

記事ポイント 世界最大のテック展示会CES2027に日本パビリオン「JAPAN TECH」が出展2018年発足から10年目、CES2026では過去最多の37社が参加4月13日より出展社募集のオンライン説明会を無料開催 世界最大のテック展示会CES2027に日本パビリオン「JAPAN TECH」が出展2018年発足から10年目、CES2026では過去最多の37社が参加4月13日より出展社募集のオンライン説明会を無料開催

世界最大級のテック系展示会「CES」に出展する日本パビリオン「JAPAN TECH」が、CES2027に向けた出展社募集を開始します。

企画・運営を手がけるクリエイティヴ・ヴィジョンが、大阪商工会議所との共催でオンライン説明会を開催します。

クリエイティヴ・ヴィジョン「JAPAN TECH」

展示会名：CES2027パビリオン名：JAPAN TECH企画・運営：株式会社クリエイティヴ・ヴィジョン共催：大阪商工会議所説明会形式：オンライン（Zoomウェビナー）参加費：無料

CESは毎年1月に米国ラスベガスで開催される、60年近い歴史を持つ世界最大のテック展示会です。

JAPAN TECHは2018年にスタートし、CES2027で10年目を迎えます。

CES2026からは、従来のスタートアップ向けエリア「ユーレカパーク」に加え、ベネチアンエキスポ2Fのグローバルパビリオンエリアに2つ目の日本パビリオンを増設しています。

過去最多となる37社の日本企業がCES2026に出展し、日本発の新製品やサービスの技術力を世界に発信しています。

出展社募集説明会

CES2027 JAPAN TECHの出展社募集説明会が、オンライン（Zoomウェビナー形式）で開催されます。

開催日程は、第1回が4月13日（月）10:00〜、第2回が4月20日（月）13:00〜、第3回が5月12日（火）10:00〜の全3回で、各回の内容は共通です。

参加費は無料で、事前予約が必要となっています。

また、大阪商工会議所主催の説明会も4月16日（木）10:00〜に開催されます。

Japan Tech Projectとは

Japan Tech Projectは、日本企業のCES出展障壁を下げることを目的に、2018年にクリエイティヴ・ヴィジョンが立ち上げたプロジェクトです。

出展費用や手続きの煩雑さ、商習慣の違いから敷居の高かったCESに、共同出展という形で参加しやすい環境を整えています。

CES史上初のジャパン・パビリオンとして、毎年多くの日本企業が世界に技術力を発信できます。

共同出展の仕組みにより、CESへの出展ハードルが大幅に下がり、日本企業の世界進出を後押ししています。

ユーレカパークとグローバルパビリオンの2エリア体制で、スタートアップから一般企業まで幅広い規模の企業に対応できます。

無料のオンライン説明会を通じて、出展に関する疑問を事前に解消できる体制が整っています。

クリエイティヴ・ヴィジョン「JAPAN TECH」の紹介でした。

よくある質問

Q. CES2027 JAPAN TECHの出展社募集説明会はいつ開催されますか？

A. 第1回が4月13日（月）10:00〜、第2回が4月20日（月）13:00〜、第3回が5月12日（火）10:00〜の全3回開催されます。

大阪商工会議所主催の説明会は4月16日（木）10:00〜です。

いずれもオンライン（Zoomウェビナー形式）で、参加費は無料です。

Q. JAPAN TECHとはどのようなプロジェクトですか？

A. 2018年にクリエイティヴ・ヴィジョンが立ち上げた、日本企業のCES出展障壁を下げるためのプロジェクトです。

共同出展という形で出展費用や手続きの負担を軽減し、CES2026では過去最多の37社が参加しています。

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