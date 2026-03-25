¤³¤³¿ôÇ¯¡ÈÂçÊª´¶¡É¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤31ºÐÇÐÍ¥¤È¤Ï¡£Âçºî¥·¥ê¡¼¥º³Ý¤±»ý¤Á¤ÇÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÏª½Ð¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢»³ùõ¸¿Í¤«¤éÉº¤¦°µÅÝÅªÂçÊª´¶¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡£¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¢2022Ç¯¡Ë°Ê¹ß¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï½Ð±é¤»¤º¡¢Âçºî¥·¥ê¡¼¥º¤Î³Ý¤±»ý¤Á¤ÇÂçË»¤·¤À¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¡¢2023Ç¯¤«¤é¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÅÏÊ©¡£ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢À¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜÅÙ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»³ùõ¸¿Í¤Ï·è¤·¤Æ°ÂÇä¤ê¤·¤Ê¤¤¡£°ÂÇä¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÂçÊª´¶¤Ï¶¯¤Þ¤ë¡£ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¤½¤ÎÂç³èÌö¤ò¥¦¥©¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¿¡È¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ²È¡É²Ã²ìÃ«·ò¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¡Âç¿Íµ¤¼Â¼Ì²½¥·¥ê¡¼¥º´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ç¤Î¹ë²Ú¤ÊÁõ¤¤
¡¡2026Ç¯2·î25Æü¡¢ÌîÅÄ¥µ¥È¥ë¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¼Â¼Ì²½¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡3·î13Æü¤Î¸ø³«Æü¤òÁ°¤Ë¡¢Ìó4000¿Í¤â¤Î´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£2026Ç¯¸ø³«ºî¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìºÝ¶½Ê³¸ò¤¸¤ê¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Î¡¢Àè¹Ô»î¼Ì²ñ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÐÃÅ¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÎÁõ¤¤¤â¹ë²Ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ç±éÇÐÍ¥¡¦»³ùõ¸¿Í¤À¡£»³ùõ¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â2026Ç¯²Æ¤Î¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤À¡£¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¹âµé´¶¤òÉº¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¥·¥ã¥Ä¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¥È¥ì¥ó¥É´¶¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÎÀè¤ò¥Ñ¥ó¥Ä¥¤¥ó¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£»³ùõ¸¿Í¤È¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¶Á¤¡£À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹ñÆâ¤Î¼ç±é±Ç²èÈäÏª¤Î¾ì¤Ç¤µ¤é¤Ã¤È¤Þ¤È¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥â¡¼¥É¤òÂÎ¸½¤·¤¿Â¸ºß´¶¤¬ÀöÎý¤ò¶Ë¤á¤ë¡£
¢¡¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ì¤ò¸«Äê¤á¤ë¥Õ¥§¡¼¥º
¡¡¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯³«ºÅÃæ¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯2ÆüÌÜ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó2026Ç¯½©Åß¥¦¥£¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¥Ñ¥ê¤ËÆþ¤ê¡¢¼Ö¤«¤é²¼¤ê¤ë»³ùõ¤òÂª¤¨¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥ì¥¶¡¼¤È¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁÈ¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ëºÝ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ÏËÜ¿Í¤â¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¡Ê»ÅÎ©¤Æ¡Ë¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¡£¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤òÇØ·Ê¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òInstagram¾å¤ËÅê¹Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î»³ùõ¤Ï¼ç±éºî°Ê³°¤ÎÏÃÂê¤À¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´ØÏ¢¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¸ø³«¡ÊÇÛ¿®¡Ë»þ´ü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó¹ñÆâ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÀëÅÁ¤Ë¶Ð¤·¤ß¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÏª½Ð¤Ï¹µ¤¨¤á¤À¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¤Î½é¼ç±éºî¡Ø¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡Ù°Ê¹ß¤Ê¤¤¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2019Ç¯¡Á¡Ë¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿NetflixÇÛ¿®¤Î¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2020Ç¯¡Á¡Ë¤Ê¤ÉÂçºî¤Î»£±Æ¤ÇÃ±½ã¤ËË»¤·¤¤¤«¤é¤À¤¬¡¢Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬µ±¤¯¤¿¤á¤Î¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ì¤ò¸«Äê¤á¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÇä¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¢¡»³ùõ¸¿Í¤«¤éÉº¤¦°µÅÝÅªÂçÊª´¶
¡¡2023Ç¯2·î¡¢»³ùõ¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£À¤³¦¤¬Èà¤ÎºÍÇ½¤òÇ§¤á¡¢¤â¤Ï¤ä¹ñÆâ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¤â¼«Á³¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢»³ùõ¤é¤·¤¤¿Í²û¤³¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»³ùõ¥¯¥é¥¹¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆ±Ç¯Âå¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡2025Ç¯9·î¤Î¥Ñ¥êÂÚºß¤Ç¤½¤ì¤ò¶¯¤¯³Î¿®¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤â¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤Î2026Ç¯²Æ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÞÂÎ·ÇºÜÍÑ¤Ë¥»¡¼¥ÌÀî¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤É¤ì¤â¤¬°µÅÝÅª¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³ùõ¤¬Ãå¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯Åß¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é19¥ë¥Ã¥¯ÌÜ¡£»ç¿§¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¥ì¥¶¡¼¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÀöÎý¶ñ¹ç¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡31ºÐ¤Ë¤·¤ÆÉº¤¦¡¢°µÅÝÅªÂçÊª´¶¡£»³ùõ¤¬¹ñÆâ¤Î±Ç²è³¦¤Ç¡Ö¼Â¼Ì²½²¦»Ò¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿2016Ç¯¤Ë¡¢¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ô¥¡¥«¥ì¥í¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»³ùõ¸¿Í¤«¤é¤Þ¤µ¤Ë¥¨¥¹¥×¥ê¡ÊÀº¿ñ¡Ë¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¤éÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¤¿¤À¼«Á³¤ÈÀ¤³¦¤«¤éÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¡£
¡ãÊ¸¡¿²Ã²ìÃ«·ò¡ä
¡Ú²Ã²ìÃ«·ò¡Û
¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ²È / (³ô)KK¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¼èÄùÌò
¡È¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ²È¡É¤È¤·¤ÆÂç³Ø»þÂå¤«¤é¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤òÂ¿¤¯¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¼¹É®¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Åù¤ÎCMºîÉÊ¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú´Æ½¤¡¢Âç¼ê¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Î±ÇÁü¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±é½Ð¡¢¥¢¥¸¥¢±Ç²èÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£Â¾¤Ë¡¢LDH¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥ÈÃ´Åö¤äÆÃÅµ±ÇÁü¤ÎÊ¹¤¼ê¤Ê¤É¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô±Ç²è³Ø²Ê´ÆÆÄ¥³¡¼¥¹Â´¶È¡£
X¡§@1895cu
¡¡¤½¤Î´Ö¡¢2023Ç¯¤«¤é¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÅÏÊ©¡£ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢À¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜÅÙ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»³ùõ¸¿Í¤Ï·è¤·¤Æ°ÂÇä¤ê¤·¤Ê¤¤¡£°ÂÇä¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÂçÊª´¶¤Ï¶¯¤Þ¤ë¡£ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¤½¤ÎÂç³èÌö¤ò¥¦¥©¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¿¡È¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ²È¡É²Ã²ìÃ«·ò¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡2026Ç¯2·î25Æü¡¢ÌîÅÄ¥µ¥È¥ë¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¼Â¼Ì²½¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡3·î13Æü¤Î¸ø³«Æü¤òÁ°¤Ë¡¢Ìó4000¿Í¤â¤Î´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£2026Ç¯¸ø³«ºî¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìºÝ¶½Ê³¸ò¤¸¤ê¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Î¡¢Àè¹Ô»î¼Ì²ñ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÐÃÅ¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÎÁõ¤¤¤â¹ë²Ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ç±éÇÐÍ¥¡¦»³ùõ¸¿Í¤À¡£»³ùõ¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â2026Ç¯²Æ¤Î¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤À¡£¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¹âµé´¶¤òÉº¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¥·¥ã¥Ä¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¥È¥ì¥ó¥É´¶¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÎÀè¤ò¥Ñ¥ó¥Ä¥¤¥ó¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£»³ùõ¸¿Í¤È¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¶Á¤¡£À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹ñÆâ¤Î¼ç±é±Ç²èÈäÏª¤Î¾ì¤Ç¤µ¤é¤Ã¤È¤Þ¤È¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥â¡¼¥É¤òÂÎ¸½¤·¤¿Â¸ºß´¶¤¬ÀöÎý¤ò¶Ë¤á¤ë¡£
¢¡¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ì¤ò¸«Äê¤á¤ë¥Õ¥§¡¼¥º
¡¡¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯³«ºÅÃæ¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯2ÆüÌÜ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó2026Ç¯½©Åß¥¦¥£¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¥Ñ¥ê¤ËÆþ¤ê¡¢¼Ö¤«¤é²¼¤ê¤ë»³ùõ¤òÂª¤¨¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥ì¥¶¡¼¤È¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁÈ¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ëºÝ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ÏËÜ¿Í¤â¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¡Ê»ÅÎ©¤Æ¡Ë¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¡£¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤òÇØ·Ê¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òInstagram¾å¤ËÅê¹Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î»³ùõ¤Ï¼ç±éºî°Ê³°¤ÎÏÃÂê¤À¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´ØÏ¢¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¸ø³«¡ÊÇÛ¿®¡Ë»þ´ü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó¹ñÆâ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÀëÅÁ¤Ë¶Ð¤·¤ß¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÏª½Ð¤Ï¹µ¤¨¤á¤À¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¤Î½é¼ç±éºî¡Ø¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡Ù°Ê¹ß¤Ê¤¤¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2019Ç¯¡Á¡Ë¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿NetflixÇÛ¿®¤Î¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2020Ç¯¡Á¡Ë¤Ê¤ÉÂçºî¤Î»£±Æ¤ÇÃ±½ã¤ËË»¤·¤¤¤«¤é¤À¤¬¡¢Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬µ±¤¯¤¿¤á¤Î¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ì¤ò¸«Äê¤á¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÇä¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¢¡»³ùõ¸¿Í¤«¤éÉº¤¦°µÅÝÅªÂçÊª´¶
¡¡2023Ç¯2·î¡¢»³ùõ¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£À¤³¦¤¬Èà¤ÎºÍÇ½¤òÇ§¤á¡¢¤â¤Ï¤ä¹ñÆâ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¤â¼«Á³¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢»³ùõ¤é¤·¤¤¿Í²û¤³¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»³ùõ¥¯¥é¥¹¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆ±Ç¯Âå¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡2025Ç¯9·î¤Î¥Ñ¥êÂÚºß¤Ç¤½¤ì¤ò¶¯¤¯³Î¿®¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤â¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤Î2026Ç¯²Æ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÞÂÎ·ÇºÜÍÑ¤Ë¥»¡¼¥ÌÀî¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤É¤ì¤â¤¬°µÅÝÅª¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³ùõ¤¬Ãå¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯Åß¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é19¥ë¥Ã¥¯ÌÜ¡£»ç¿§¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¥ì¥¶¡¼¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÀöÎý¶ñ¹ç¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡31ºÐ¤Ë¤·¤ÆÉº¤¦¡¢°µÅÝÅªÂçÊª´¶¡£»³ùõ¤¬¹ñÆâ¤Î±Ç²è³¦¤Ç¡Ö¼Â¼Ì²½²¦»Ò¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿2016Ç¯¤Ë¡¢¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ô¥¡¥«¥ì¥í¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»³ùõ¸¿Í¤«¤é¤Þ¤µ¤Ë¥¨¥¹¥×¥ê¡ÊÀº¿ñ¡Ë¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¤éÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¤¿¤À¼«Á³¤ÈÀ¤³¦¤«¤éÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¡£
¡ãÊ¸¡¿²Ã²ìÃ«·ò¡ä
¡Ú²Ã²ìÃ«·ò¡Û
¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ²È / (³ô)KK¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¼èÄùÌò
¡È¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ²È¡É¤È¤·¤ÆÂç³Ø»þÂå¤«¤é¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤òÂ¿¤¯¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¼¹É®¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Åù¤ÎCMºîÉÊ¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú´Æ½¤¡¢Âç¼ê¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Î±ÇÁü¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±é½Ð¡¢¥¢¥¸¥¢±Ç²èÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£Â¾¤Ë¡¢LDH¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥ÈÃ´Åö¤äÆÃÅµ±ÇÁü¤ÎÊ¹¤¼ê¤Ê¤É¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô±Ç²è³Ø²Ê´ÆÆÄ¥³¡¼¥¹Â´¶È¡£
X¡§@1895cu