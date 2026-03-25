過激な「ドッキリ」動画で人気を博したYouTuberグループ「チャンネルがーどまん」の解散をめぐり、泥沼の暴露合戦が続いている。

「ニューハーフ嬢と不倫」「パワハラ、暴力等の情報も」

グループをめぐっては、リーダーのがーどまんさんが2026年3月17日にXで「メンバーが僕以外辞めました」と投稿。

翌18日公開の動画では、がーどまんさんをはじめとするメンバーやスタッフが激しく口論する様子が映され、MYさん、山ちゃん、マチョリティーさん、ワタナベマホトさんの脱退が明かされた。

動画では怒号が飛び交い、一触即発の空気となる場面もあったが、解散後も騒動は収まっていないようだ。

暴露系アカウントの「DEATHDOL NOTE」は24日、がーどまんさんのXアカウントに宛て、「裏方」からのタレコミがあったとした。不倫やパワハラ、暴力を指摘する内容だという。

「れなちゃんも無実をわかってます」

告発投稿では、不倫問題のほか、メンバーらの勤務表も公開され「暴力があった」「長期間ほとんど休みが取れない働き方を強いられていた」「深夜の遊びに半強制で付き合わされ、その際の交通費も自己負担」など、パワハラ関連の訴えも並んだ。

デスドルは一連の告発について、「こちらは、届いた内部告発の一部となります。このほかにも、いじめや暴力、パワハラ等に関する告発が複数寄せられておりますが、これらは事実なのでしょうか」と問いかけた。

こうした中、が一どまんさんは自身のXを更新し、「今日暴露されたニューハーフ不倫は嘘なので晒し被害者の子と動画出します」と反論。「れなちゃんも無実をわかってます」とした。

さらに、「特大暴露予告」として、「3月25日に19時 全員の暴露」（原文ママ）と書かれたAI生成画像を公開。脱退したメンバーらに対し、何らかの暴露を行う構えを見せた。

「あんな笑いあってたメンバー同士で 潰し合ってんのびっくりやな」

本件をめぐっては、暴露系インフルエンサーのコレコレさんも参戦を予告している。

「が一どまん不倫、MYの奥さん マホトの真相」と書かれた画像を添え、「YouTubeLiveでがーどまんと通話して不倫真相の件とMYから被害をうけた奥さんの話をします」とした。

25日時点では、脱退したメンバーらがデスドルと連携し、対するが一どまんさんはコレコレさんに協力を仰ぐかたちで、暴露の応酬が続いている。

過激なドッキリで人気を集めてきた同グループだが、解散をめぐる騒動には複雑な思いを抱くファンも少なくないようだ。

「がーどまんは本当人増やしすぎたな。昔みたいにMY、山ちゃんとかだけで撮ってた動画が面白かったよ。正直暴力、暴言はあんまり驚かないけど笑」「あんな笑いあってたメンバー同士で 潰し合ってんのびっくりやな」など、困惑する声があがった。

一方で、「100%ネタやろ 最近再生数めちゃくちゃ落ちてたしチームで炎上商法して再生数稼ぎすることに決まったんやな デスドルに暴露流すっていうのもがーどまんの指示やろなぁ」など、おなじみの「ドッキリ」の一環ではないかとの意見もある。