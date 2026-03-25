Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

「150言語を翻訳」「Wノイキャンで騒音カット」。そんな高性能なスペックを掲げるのが、AIイヤホン翻訳機「VORMOR V49」です。

イヤホン型翻訳機は数多くありますが、会話のテンポを邪魔せず、実用的なレベルに達しているモノは意外に少ないです。

「VORMOR V49」が本当にストレスなく使えるのか？ その疑問を確かめるため、実際に製品をお借りして使ってみました。

まずは接続。きわめて「ストレスフリー」な体験

Photo: 山田洋路

まず感心したのが、その快適な接続性です。スマホとの最初のペアリングは、あっという間に終わりました。

さらに優れているのが、日常使いの体験。イヤホンをケースから取り出す。それだけで、すぐにスマホと接続されます。翻訳が必要なときに「接続中…」といったタイムラグをほとんど感じない。これは、とっさの会話が求められる翻訳機において、大事なポイントですよね。

実力検証：騒がしいカフェでAI翻訳は通用するか？

Screenshot: 山田洋路 via VTrans

翻訳機が実力を発揮しにくいのが「騒がしい場所」です。そこで、あえてカフェの雑踏の中で、その実力を試してみました。

【スピーカーモード】

・自分がイヤホンを装着して話すと、スマホのスピーカーから翻訳音声が流れるモード・海外の店舗などでとっさに使うのに便利な機能

カフェのBGMや周囲の話し声が響くなか、あえて少し早口で話しかけてみると…。結果は、期待以上。こちらの発話を、正確に認識します。多少の早口でもAIがしっかりと音声をキャッチし、すぐに翻訳テキストが画面に表示されました。

【フリートークモード】

・双方向の会話に便利なモード ・「ENC」「ANC」のWノイズキャンセリング機能

今度はフリートークモードを聞き取りメインで試しました。音質が高いとはいえないノートPCからYouTubeの英語音声を流してみると、「VORMOR V49」はカフェの雑踏ノイズの中からPCスピーカーの微かな音声を正確に拾い上げたんです。

自分の声をクリアに拾いやすくする「ENC（環境ノイズキャンセリング）」と、周囲の雑音を低減する「ANC（アクティブノイズキャンセリング）」のWノイキャンが機能しているといえそう。

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会話のテンポはどこまで実用的か？

英語圏のYouTubeを「VORMOR V49」に聴きとらせて、リアルタイムで日本語に翻訳させてみました。すると、話者が言葉を発した瞬間、スマホのアプリ画面に認識された原文（英語）が即座に画面上に表示（時差は1秒もないくらい）。そして、間を置かずに日本語の翻訳テキストが画面下に表示されます。

Screenshot: 山田洋路 via VTrans

翻訳された音声がイヤホンから流れるのはテキスト表示のわずか後ですが、このスピード感なら、言葉の通じない相手との丁寧なコミュニケーションにおいては、十分すぎるほど実用的だと感じました。

お互いが「今、AIが翻訳中だな」と理解し、一呼吸待つ余裕さえ持てれば、会話のラリーは途切れないんじゃないでしょうか。

Photo: 山田洋路

さらに便利そうなのが、双方がイヤホンを着けて会話する「タッチ翻訳」です。こちらは、翻訳のオンオフをイヤホのタップで切り替えられる機能ですが、スマホ画面を表示させなくても直感的に使用可能。結局スマホアプリを立ち上げて活用するのなら、無料の翻訳アプリで十分では？ という疑問に対するアンサーがここにあります。

普段使いもOK。「音楽用イヤホン」としての実力

Photo: 山田洋路

「VORMOR V49」は、翻訳を使わないときも高機能なワイヤレスイヤホンとして機能します。実際に音楽を聴いてみると、その音質の良さに改めて感心しました。

低音から高音までバランスが良く、ANCをオンにすればカフェの雑音もスッと軽減されます。「翻訳機だから音質はそれなり」という妥協が感じられない。普段は上質なノイキャンイヤホンとして音楽や通話に使いやすいです。

瞬時のペアリング、雑踏をものともしない認識力、そして普段使いできる快適さ…。もちろん、オフライン翻訳（日本語を含む主要10言語対応）機能も搭載しており、ネットが使えない飛行機内などでの「お守り」としての安心感はとても大きいです。

海外旅行や出張が多いビジネスパーソンはもちろん、インバウンド接客に悩む店舗スタッフ、語学学習者まで、言葉の壁を感じるすべての人にこの新しい体験をおすすめしたい。言葉が通じないというストレスが軽減される日常が、ぐっと身近になるのを感じるんじゃないでしょうか。

「VORMOR V49」についてのより詳しい情報は、以下リンクよりチェックしてみてください。

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Photo: 山田洋路

Source: CoSTORY

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。