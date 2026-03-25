東武トップツアーズがプレスリリースを発表しました。

【映像】東武トップツアーズのプレスリリース

「弊社取扱いの研修旅行における事故につきまして

この度、弊社が取扱いました沖縄県での研修旅行において、2026年3月16日にコース別研修中の船舶が転覆し、尊い生徒様の命が失われるという極めて痛ましい事故が発生いたしました。

亡くなられた生徒様に対し、謹んでお悔やみ申し上げますとともに、ご冥福を心よりお祈りいたします。また、お怪我をされた生徒様の一日も早いご回復を切に願うとともに、過酷な状況に直面された生徒様、ならびに保護者 ご親族の皆様に、多大なるご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

事故発生後、弊社では直ちに社長を本部長とする緊急対策本部を立ち上げ、全社を挙げて対応に当たってまいりました。その間、何よりも最優先すべき責務として、ご遺族様への誠心誠意の対応、ならびに旅行本隊の安全な帰路の確保に全力を注いでまいりました。

本日まで本件に対するご報告が遅れましたことをお詫び申し上げます。

今回の船舶乗船プログラムは学校様が直接選定・手配されたものでございましたが、弊社は旅行全体の行程を管理する立場として、適切な助言や注意喚起を行うなど、旅程管理という大切な本来の役割において万全を期すことができなかったことを真摯に受け止めております。

弊社は引き続きご遺族の皆様、生徒様・保護者の皆様の対応を最優先に進めるとともに、積極的に安全管理の再構築に努め、再発防止に全力を尽くしてまいります。

あわせまして、二度とこのような痛ましい事故が起きないよう、全従業員が改めて安全への意識を高め、お客様の安心と安全を最優先とした取り組みを徹底してまいります」

（『ABEMA NEWS』より）