第１子妊娠中のタレント・藤田ニコルが２４日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、バラエティー番組での一部発言について訂正した。

藤田は「上田と女のＤＥＥＰのにでています。切り抜きの動画でていますが ごめんなさい友達はいます。。」（原文ママ）と切り出した。

日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）の公式Ｘでは、この日までに２４日放送分の予告動画をアップ。今回は「３０代前後で訪れる人生の低迷期＃クォーターライフクライシス」がテーマで、藤田は「結婚した途端に、友だちから誰からも誘われなくなった」「友達に聞いたら、やっぱり気を遣って誘わなくしてくれてるんですけど、それは寂しい」などと発言。友達の「恋バナ」なども聞くだけになり、「向こうもつまんなくなっちゃってる」「夫しか友だちがいないみたいな状況」などと語っていた。

自身の発言が公開されたのを受け、藤田は「バラエティの癖です。。」とし、友達は「いますが人となかなか会わなくなったり環境が変わって会う友達も決まっていたりはするのは本当。でもそれが嫌とかでもなく環境が変わったりする事で自然な事だと思っています」とつづった。

続けて「元から友達誘うのが得意なタイプじゃないのに寂しがるめんどくさい人間ではあったので今友達で私の事理解してくれている人に感謝でいっぱいです」と思いを記し、「今は出産前に色んな人が誘ってくれて嬉しくて噛み締めている最中です」と明かしていた。

藤田は２０２３年８月に俳優の稲葉友との結婚を発表。昨年１２月に第１子の妊娠を発表した。