『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話にて、脱落者とアメリカ行きを決めた合格者4名が発表、この結果にLE SSERAFIMのSAKURAが感想を明かした。

【映像】HYBEオーディションに合格した美しい4名のビジュアル

これまでの審査で圧倒的な評価を得ていた実力者たちが、アメリカを目前に次々と姿を消すという波乱が起きた。ランキング上位の実力者たちがほぼ不合格となった結果に、LE SSERAFIMのSAKURA（宮脇咲良）は「11位、12位でしたもんね、AOIちゃんとSAKURAちゃん」と驚きを隠せなかった。

SAKURAは、自身の経験を踏まえた鋭い視点で選考結果を分析「なんとなくこの審査で意図がわかったっていうか、白いキャンパスを探してるんだ」と語ると、指原も「わかる」と深く納得。SAKURAは続けて「デビューメンバーに入りそうだなって想像つくよりも、どうなるんだろう？のワクワクを探して、こういう結果になったのかな」と、完成された実力よりも、未知の可能性やスター性に重きを置いた審査側の意図を推察した。

この完璧な解説に、ヒコロヒーは「さすがSAKURAちゃん！」と称賛。指原も「今、鎮火しましたネットが（笑）」と笑いを誘い、ヒコロヒーも「ネットの皆さんそういうことです」と視聴者へ呼びかけた。