ロンドンハーツ名物企画「ラブマゲドン」、“男性芸人×セクシー女優”が1年半ぶりに開幕！

もしも地球上にこの男女15人しかいなかったら、誰と結ばれたいか？ そんな究極の選択を迫られた女性7人・男性8人の参加者がもっともいいと思った相手をガチで1人選び、相思相愛となったカップルから順に抜けていく『ロンドンハーツ』の大人気サバイバル・フィーリングカップル企画『究極恋愛シミュレーション ラブマゲドン』。

最後にはどう頑張っても男性が1人余ってしまうというシビアな現実が待ち受ける同企画では、過去に何人もの男性芸能人が地獄に突き落とされてきた。

あの名物企画の「TELASA（テラサ）」オリジナルコンテンツが、3月24日（火）から毎週1エピソードずつ、全3回にわたって独占配信されることが決定。

“本能と煩悩にまみれた新バトル”が1年半ぶりに開幕！ これまで2シリーズを配信してきた“男性芸人×セクシー女優”による恋愛サバイバルの第3弾が配信される。

今回参戦する男性チームは、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、とにかく明るい安村、アタック西本（ジェラードン）、ニシダ（ラランド）、町田和樹（エバース）、Den（リンダカラー∞）、大津広次（きつね）。

憧れのセクシー女優とガチで付き合えるかもしれない――そんな千載一遇のチャンスを前に、彼らの闘志はみなぎるばかり。

「個室ビデオ店で作品を予習した」という野田は、「今日はヘアメイクさんに『髪を動かせるだけ動かしてくれ』とお願いした。この髪の動きで、セクシー女優の方の心も動かしていく」と、収録前から勝利宣言を繰り出すことに。

もちろん、他の面々も負けてない。久保田が「いくぞ！やるぞ！出すぞ！」とストレートにもほどがあるスローガンをぶち上げれば、ニシダは「気合を入れてまつ毛パーマをしてきた」。

また、履くべきものは履いた裸一貫スタイルで勝負に挑む安村は、「男の夢」としみじみ。町田も「こんな企画をやりたくて芸人になった。本当に付き合いたい」と長年の願望を丸裸にさせる。

しかし、そんな熱すぎる思いがうっかり、あだとなってしまう!? 男性陣は、ガチすぎるあまり心身ともにガッチガチに緊張。番組冒頭のトークからいきなり、上手く話せず寡黙になってしまうという芸人泣かせの地獄を見るハメに。

MCの田村淳＆山崎弘也（アンタッチャブル）も「いつもと違って浮足立ってる」、「芸人たちが一番真剣に取り組む仕事」とニヤニヤツッコミが止まらないほど、なかなか本調子が発揮できない男性陣。はたして彼らは、生き馬の目を抜く恋の乱世で生き残ることができるのか？

一方、女性チームには、世の男性ばかりでなく女性からも支持されている大人気セクシー女優――石原希望、七瀬アリス、田野憂、弥生みづき、逢沢みゆ、RUU、三田真鈴が顔をそろえる。

しかも、緊張MAXのもじもじ男性陣とは対照的に、彼女たちからはド直球の大胆自己アピールが続出。

“夜の得意技”を堂々とアピールする石原に続き、「全人類が対象。私と付き合えば、飽きないプレーができる」（七瀬）、「いろんなところを開発してあげます」（弥生）、「この中でたぶん、私が一番エッチ」（三田）など、めくるめく言葉で男性陣をノックアウトしていく。

今回もあれよあれよという間に、理性が崩壊していく男性芸人たち。そんななか、第1ステージから波乱万丈。「メンタル童貞」を自称する野田が、やっちまった!? 何を血迷ったか、女性陣をドン引きさせる絶体絶命のピンチに直面する。

かたや、本人も想定外、久保田は“無類のモテ男ぶり”を発揮。まるで先の読めない恋の嵐が吹き荒れ続けるなか、第1ステージでカップル成立という劇的展開も迎え…。はたして、いきなりカップルとなった幸せ者は誰と誰なのか？