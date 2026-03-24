東京23区が“家庭ごみ一斉有料化”を検討 4人家族で年3500円負担増の試算も導入は「準備に時間が…」【Nスタ】
東京23区で検討されている「家庭ごみの有料化」。
新たに「23区一斉に導入することを検討している」ことが分かりました。負担額は?いつから始めるの?そのキーマンを直撃しました。
【写真で見る】「どうする、これ?」有料化9日前、ごみステーションは大量の袋であふれそうに…
新宿区長「有料化が目的ではなく、ごみの量を減らすのが目的」
東京・新宿区の吉住健一区長は、東京23区長で構成する区長会のトップです。
現在、東京23区では「家庭ごみ」を無料で回収していますが、東京23区で一斉に有料化する検討が行われているということです。
──どんな検討内容なのでしょうか?
東京23区・区長会 吉住健一 会長
「ごみの量全体を減らすのが私達の目的。有料化が目的ではないので、そこはまずご理解いただきたい」
──有料化が実施された場合、家庭ごみは減る?
「各自治体の事例を見ると、最初の1〜2年は減りますが、そこからはもう変わりません」
──結局同じなら、「なぜ有料化」との声も?
「やはり処分場のことですとか、持続可能性を伸ばしていく大きな国の方針ですとか、全国では7割の自治体が実施しているので、東京（23区）だけやらないのかって話になる」
現在、東京23区が使用できる最終処分場は2つありますが、都によると、あと50年ほどで満杯になるといいます。
“ごみの減量”を促す切り札として、有料化が検討されているのです。
有料化に賛成? 反対? 負担額は年間「約3500円」との試算
23区で一斉に有料化を目指す動きについて、区民は賛成か反対か、どう考えるのでしょうか。
──これから有料化することに賛成?反対?
東京23区在住
「どっちだろう…どっちとも言えないけど、しょうがないんじゃないかなと、諦めの感じではありますかね」
東京23区在住の2人
「私は賛成です」
「ちゃんとごみが処理されるのであれば、そこにお金が必要だと思うので」
杉並区在住の2人
「反対」
「（最終処分場が）いっぱいになっちゃうって50年も先で、人口もどんどん減ってる。だから（有料化について）もっとちゃんとした説明がないとおかしい。すぐに値上げっていう感じが…」
「そっちにすぐに逃げるのがね」
足立区在住
「足立区だけ有料になって、他の区が無料だったらそれは不公平だなって。一斉のほうがいいかな」
家計への負担はどれほどになるのでしょうか。
吉住会長によると、現在想定されているのはごみ袋1リットルあたり1円。つまり、45リットルのごみ袋1枚で45円ということになります。
富山市では、2026年度から1リットルあたり1円で有料化に動いています。
4人家族の一般家庭で試算すると、「燃やせるごみ」を45リットルの袋で月に6〜7回出す想定になり、負担額は1年間で約3500円です。
この金額についても、東京23区の住民に伺いました。
板橋区在住
「年間3500円だったら、全然負担にならない。ごみもお金掛かるからね処分に」
杉並区在住
「（約3500円は）1年間で考えると結構多く感じますね。（ごみを）ちょっとだけでも減らしていきたいなというのはあります」
一斉に有料化するのは、いつ頃になるのでしょうか。
東京23区・区長会 吉住健一 会長
「準備はとても時間がかかると思います」
──有料化までは10年ほどという報道もあるが?
「それはおそらく2年ぐらい前に想定していたスケジュール。その間に時間が経っちゃっていますので、その時点で今から10年後みたいな計算だったのが、もっとかかるということと、物価や人件費がこの2年間で急激に上がってますので、その予算の財源を捻出できるかどうかというのは、すごく大きな課題になってます」
井上貴博キャスター:
有料化することで、ごみを回収する人員を補強しなければならないため、コストが莫大にかかります。その部分の説明をもう少し丁寧にしてほしいと感じます。
4月から有料化の自治体では「ごみの駆け込み寺」状態に…
5年前に家庭ごみの有料化の検討を始め、いよいよ4月1日から導入されるのが福島県会津若松市です。
会津若松市 環境共生課 青山一也 課長
「（会津若松市は）全国平均の1.2倍の量のごみを出している状況があり、子どもたちにより多くの負債、処理費用を残すことになります。それではいけないということで、有料化を導入しました」
ごみ袋は40リットルが10枚で800円。1リットルあたり2円です。市民に話を聞くと…
会津若松市民（50代）
「無料で出せるならその方がいいけど、ごみが減るならいい」
会津若松市民（60代）
「1枚80円?…高いですよ。（ごみを減らす）努力なんか、なかなか難しいんじゃない」
家庭ごみ有料化まであと9日。地区の会長に「ごみステーション」を案内してもらうと、この日は「燃やせるごみ」 回収の日でしたが…
会津若松市 一箕地区長会 宮城卓二 会長
「開かないこれ。いやいや戸が外れてしまう。開かないぐらい（ごみが）引っかかっている。どうする、これ?」
会長も、この状況に思わず…
会津若松市 一箕地区長会 宮城卓二 会長
「普段はこんなにないよ。ごみの駆け込み寺」
全国的に家庭ごみの有料化が進むなか、東京23区はどのような形で一斉に導入されるのでしょうか。
出水麻衣キャスター:
きれいな街を保つためには、一人ひとりがごみを減らす努力をしていかなくてはいけません。
今はごみを回収するための人手が一番大きな課題だということで、議論はまだ道半ばのようです。