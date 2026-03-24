東京23区で検討されている「家庭ごみの有料化」。

新たに「23区一斉に導入することを検討している」ことが分かりました。負担額は?いつから始めるの?そのキーマンを直撃しました。

【写真で見る】「どうする、これ?」有料化9日前、ごみステーションは大量の袋であふれそうに…

東京・新宿区の吉住健一区長は、東京23区長で構成する区長会のトップです。

現在、東京23区では「家庭ごみ」を無料で回収していますが、東京23区で一斉に有料化する検討が行われているということです。

──どんな検討内容なのでしょうか?

東京23区・区長会 吉住健一 会長

「ごみの量全体を減らすのが私達の目的。有料化が目的ではないので、そこはまずご理解いただきたい」

──有料化が実施された場合、家庭ごみは減る?



「各自治体の事例を見ると、最初の1〜2年は減りますが、そこからはもう変わりません」

──結局同じなら、「なぜ有料化」との声も?



「やはり処分場のことですとか、持続可能性を伸ばしていく大きな国の方針ですとか、全国では7割の自治体が実施しているので、東京（23区）だけやらないのかって話になる」

現在、東京23区が使用できる最終処分場は2つありますが、都によると、あと50年ほどで満杯になるといいます。



“ごみの減量”を促す切り札として、有料化が検討されているのです。

有料化に賛成? 反対? 負担額は年間「約3500円」との試算

23区で一斉に有料化を目指す動きについて、区民は賛成か反対か、どう考えるのでしょうか。

──これから有料化することに賛成?反対?



東京23区在住

「どっちだろう…どっちとも言えないけど、しょうがないんじゃないかなと、諦めの感じではありますかね」



東京23区在住の2人

「私は賛成です」

「ちゃんとごみが処理されるのであれば、そこにお金が必要だと思うので」



杉並区在住の2人

「反対」

「（最終処分場が）いっぱいになっちゃうって50年も先で、人口もどんどん減ってる。だから（有料化について）もっとちゃんとした説明がないとおかしい。すぐに値上げっていう感じが…」

「そっちにすぐに逃げるのがね」

足立区在住

「足立区だけ有料になって、他の区が無料だったらそれは不公平だなって。一斉のほうがいいかな」

家計への負担はどれほどになるのでしょうか。

吉住会長によると、現在想定されているのはごみ袋1リットルあたり1円。つまり、45リットルのごみ袋1枚で45円ということになります。

富山市では、2026年度から1リットルあたり1円で有料化に動いています。



4人家族の一般家庭で試算すると、「燃やせるごみ」を45リットルの袋で月に6〜7回出す想定になり、負担額は1年間で約3500円です。

この金額についても、東京23区の住民に伺いました。

板橋区在住

「年間3500円だったら、全然負担にならない。ごみもお金掛かるからね処分に」

杉並区在住

「（約3500円は）1年間で考えると結構多く感じますね。（ごみを）ちょっとだけでも減らしていきたいなというのはあります」

一斉に有料化するのは、いつ頃になるのでしょうか。

東京23区・区長会 吉住健一 会長

「準備はとても時間がかかると思います」

──有料化までは10年ほどという報道もあるが?



「それはおそらく2年ぐらい前に想定していたスケジュール。その間に時間が経っちゃっていますので、その時点で今から10年後みたいな計算だったのが、もっとかかるということと、物価や人件費がこの2年間で急激に上がってますので、その予算の財源を捻出できるかどうかというのは、すごく大きな課題になってます」

井上貴博キャスター:

有料化することで、ごみを回収する人員を補強しなければならないため、コストが莫大にかかります。その部分の説明をもう少し丁寧にしてほしいと感じます。

4月から有料化の自治体では「ごみの駆け込み寺」状態に…

5年前に家庭ごみの有料化の検討を始め、いよいよ4月1日から導入されるのが福島県会津若松市です。

会津若松市 環境共生課 青山一也 課長

「（会津若松市は）全国平均の1.2倍の量のごみを出している状況があり、子どもたちにより多くの負債、処理費用を残すことになります。それではいけないということで、有料化を導入しました」

ごみ袋は40リットルが10枚で800円。1リットルあたり2円です。市民に話を聞くと…

会津若松市民（50代）

「無料で出せるならその方がいいけど、ごみが減るならいい」

会津若松市民（60代）

「1枚80円?…高いですよ。（ごみを減らす）努力なんか、なかなか難しいんじゃない」

家庭ごみ有料化まであと9日。地区の会長に「ごみステーション」を案内してもらうと、この日は「燃やせるごみ」 回収の日でしたが…

会津若松市 一箕地区長会 宮城卓二 会長

「開かないこれ。いやいや戸が外れてしまう。開かないぐらい（ごみが）引っかかっている。どうする、これ?」

会長も、この状況に思わず…

会津若松市 一箕地区長会 宮城卓二 会長

「普段はこんなにないよ。ごみの駆け込み寺」

全国的に家庭ごみの有料化が進むなか、東京23区はどのような形で一斉に導入されるのでしょうか。

出水麻衣キャスター:

きれいな街を保つためには、一人ひとりがごみを減らす努力をしていかなくてはいけません。



今はごみを回収するための人手が一番大きな課題だということで、議論はまだ道半ばのようです。