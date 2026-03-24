【お部屋拝見】服が多すぎる人の「機能的で見た目もいい」収納のテクニック





服の 収納 アイディア

ワードローブをムダなく活性化するためには、賢いクローゼット収納が必要不可欠。そこで手持ちの服を最大限に活用するアパレル関係者に、独自のルールを聞き込み調査。服好きならではのアイディアの数々が、実用とときめきを満たすクローゼットづくりのヒントに。







編み目状のラックで通気性を重視

「クローゼットのデッドスペースには、Tシャツやサーマル生地のトップスなど、ハンガーにかけると伸びやすいアイテムを畳んで収納。編み目状のラックで風通しがよく、衣類間の湿気を防げます」（長谷川さん）







デニムはつるして色移りを回避

「種類豊富に集めているデニムは、畳んでしまうとシワのクセがついたり、色移りが気になるので、ハンガーにかけて保管しています。できるだけ間隔をあけて、デニムどうしが密着しないよう注意」（月川さん）







モノが多いことを逆手にとって

コンパクトな部屋に２人で住んでいて、お互い服が好きなので物量も多め。物が多いことを逆手にとって、あえて見せる収納にしています。ゴチャゴチャさせないように、いかに圧迫感なく見せられるかを意識。大好きなスニーカーは、入っていた箱までいとしいので、処分せずに棚に積み上げてストック。増えていくのが目に見えてわかって充足感があります。（misaさん・販売員）







（オシャレな17人のクローゼットを拝見！）

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