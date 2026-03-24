3月25日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の新曲『BANG!!』のミュージックビデオが、YouTubeで公開される。グループの動向に注目が集まるが、宮舘涼太には一部のファンから厳しい目が注がれているようだ。

発端となったのは、20日、東京・恵比寿のとある会員制バーのオーナーのInstagramに投稿されたストーリーズだ。

「店の30周年を祝うパーティーが18日におこなわれ、その様子がストーリーズにアップされました。店舗のステージらしき場所で、宮舘さんと見られる人物が東京ディズニーランドのテーマ曲『ジャンボリミッキー！』や氣志團の『One Night Carnival』に合わせてノリノリで踊る様子が映っていたのです。

周年パーティーとあってか、男女問わず客も多数入っていました。宮舘さんは2月の『女性セブンプラス』で日本テレビの黒田みゆアナウンサーと熱愛が報じられ、3月15日の会員制ブログで謝罪しました。この“謝罪ブログ”から数日後、不特定多数の男女が集うバーで踊る姿に落胆するファンもいたようです」（芸能記者）

話題にあがった会員制バーを宮舘が訪れていたのか、本誌「Smart FLASH」がSTARTO ENTERTAINMENTに問い合わせたが、期限までに回答はなかった。宮舘の“パリピダンス”動画を受けて、Xでは

《宮舘はグループの足引っ張るのだけはやめて》

《あれが世に出ることで宮舘さん個人だけではなくグループ全体がどう見られるかを考えてほしかった》

《宮舘もうグループの印象貶さないでくれ》

など、厳しい声があがっている。Snow Manの活動状況が想起されたようだ。

「2020年にCDデビューしたSnow Manは、2025年4月に東京・国立競技場でライブを開催しました。旧ジャニーズ事務所時代から通算しても、過去に国立競技場でライブをおこなったのは、2014年に閉鎖された旧国立競技場のころも含めて、SMAPと嵐の2組だけでした。Snow Manはデビューからわずか5年で、“国民的グループ”と称された2組に並ぶ形になり、2026年もグループ、個人ともに露出が増えています。

もちろん、プライベートですから、会員制バーを訪れることを受け入れる意見も少なくありません。しかし、熱愛報道に続いて、夜の街で遊ぶ姿が流出したことで、Snow Man全体の見方が変わることを懸念するファンもいるようです」（芸能記者）

Snow Manが軌道に乗る一方、STARTO ENTERTAINMENTは混乱に見舞われた。

「2025年3月末でKAT-TUNが、6月にはTOKIOが解散しました。さらに、2026年5月で、嵐が活動終了することも決まっており、これまで活躍してきたグループが消滅する事態が続いています。

Snow Manはデビュー当初こそ、ラウールさんや目黒蓮さんが目立っていた時期もありましたが、ほかのメンバーも得意分野や個性を確立し、着実に人気を高めていきました。いまや事務所のトップアイドルになりつつあるだけに、宮舘さんの行動に厳しい目を向けられてしまうのかもしれません」（同前）

1月でデビュー6周年を迎えたSnow Manは、令和の“国民的アイドル”になれるか。