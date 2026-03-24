¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛNIGHTMARE¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖReach for¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ö¿·¤¿¤ÊNIGHTMARE¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×
2025Ç¯¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë5²óÌÜ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç25¼þÇ¯¤Î¡ãÅ·²¼ÂçË½Áö¡ä¤ò´°¿ë¤·¤¿NIGHTMARE¤¬¡¢26¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤ËÆ°¤»Ï¤á¤¿¡£
3·î25Æü¤Ë¤ÏÌó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë33ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖReach for¡×¤ò¡¢4·î22Æü¤Ë¤ÏºòÇ¯¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡ØNIGHTMARE TOUR 2025 ²óÀ¸¡¡Å·²¼ÂçË½Áö¡¡ºÇ½ª¸ø±é¡¡Ìë±ã¡¡2025.11.09¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤ò2¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¡£4·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãNIGHTMARE TOUR 2026 ¡ÈReach for¡É>¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Ë¡¢25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ÎÁí³ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡ ¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¨¡¨¡¿·¶Ê¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢25¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼³èÆ°¤òÁí³ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê½ª¤¨¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
YOMI¡ÊVo¡Ë¡§¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¼þÇ¯¤Î¤Ê¤«¤Ç1ÈÖ¤¤¤¤¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¤Ä¤¤¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¤â´¶¤¸¤¿¤·¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÛÍ¡ÊG¡Ë¡§¥é¥¤¥Ö¤ò¤«¤Ê¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡£¸µ¡¹NIGHTMARE¤Ï¥é¥¤¥Ö¤¬¶¯¤¤¥Ð¥ó¥É¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤³¤Î¼þÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
ºé¿Í¡ÊG¡Ë¡§¿§¡¹¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤¬¤Ç¤¤¿¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÁÛÁüÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬º£²ó¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ni¡Áya¡ÊB¡Ë¡§¤ä¤Ã¤Ñ³¤³°¤Ç¤¹¤Í¡£½é¤á¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢²¤½£¥Ä¥¢¡¼¡¢¤É¤³¤â»×¤¤¤Î¤Û¤«À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼«¿®¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¶¤Ïº£¸å¡¢¤â¤Ã¤È³¤³°¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
RUKA¡ÊDr¡Ë¡§²¶¤é¤â´Ñ¤ËÍè¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢¼þ¤ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤â¤·¤«¤ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤ä¤ê¤Þ¤¹¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÌÜÉ¸¡Ê25¼þÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ë¤äÎ®¤ì¤¬¤¤Ã¤Á¤ê¤¢¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤«¤Ê¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡È47¡ÉÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢25¼þÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤ÆÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ãNIGHTMARE TOUR ²óÀ¸¡¡Å·²¼ÂçË½Áö¡¡ºÇ½ª¸ø±é¡¡Ìë±ã¡ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡©
ºé¿Í¡§´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤ÎÎ®¤ì¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®Åª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï5²óÌÜ¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¡£´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
YOMI¡§Àº¿ÀÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÎÏ¤Þ¤º¤ËÄ©¤á¤¿¤«¤Ê¡£¤¿¤À¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥ê¥Ï¤Ç²Î¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¹¢¤ÎÄ´À°¤ò¥ß¥¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÈÖ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¿´»Ä¤ê¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
ÛÍ¡§¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆµÒÀÊ¤ò¸«¤¿¤é¡Ö¤¢¤¢¡¢ÉðÆ»´Û¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë40ËÜ°Ê¾å¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÎÏ¤Þ¤º¤Ë¡¢ÎÏÈ´¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤«¤Ê¡£
ºé¿Í¡§¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤·¡¢¤¤¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÉÔ°Â¤â¾¯¤·¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¢¥Á¥ã¥ê¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©
¨¡¨¡¤¨¤¨¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡£ÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇSNS¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²þÂ¤¤·¤¿¥Ç¥³¥Á¥ã¥ê¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¸«¤Æ¤·¤Ó¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÉðÆ»´Û¤ò±é¤ëÁ°¡£Â¾ÇÞÂÎ¤µ¤ó¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡ÖÉðÆ»´Û¤ÏÆÃ¹¶Éþ»Ñ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¢¡¼¼Ì¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤·¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
YOMI¡§¤ª¤©¡Á¡¢¤Ï¤¤¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡£
ºé¿Í¡§¤¸¤ã¤¢Í½¸À¼Ô¤¸¤ã¤ó¡ª¡¡
¨¡¨¡¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
ºé¿Í¡§¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¡©
¨¡¨¡¡Ø¢å25¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¡£
Ni¡Áya¡§¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢Â¿Ê¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
ºé¿Í¡§¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤ÎÈ¯¸À¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤¦¤ï¤¡¤¡¤¡¤¡¡¼¡ª¡Ê´¶Æ°¡Ë¤½¤ì¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ê¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¤ªÏÃ¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
ºé¿Í¡§¤¢¡¢¤½¤¦¤½¤¦¡£½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢ºÇ½é¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤«ÁÛÁü¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¤¤¤¤È¿±þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾Ð¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¦¥Á¤é¤«¤é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¡£ÅöÆü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤â¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïµ¡ºà¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¥¢¥ó¥×¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤ª±¢¤ÇËÜÈÖ¤Ï¾Ç¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¸ªÉªÄ¥¤é¤º¤ËÉðÆ»´Û¤ò±é¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡£
YOMI¡§¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¹¤®¤ÆNi¡Áya¤È¤«³Ú²°¤ÇÃë¿²¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ni¡Áya¡§¤·¤Æ¤¿¤ï¡ª¡¡¥¾¥¸¡¼¡Ê¡áYOMI¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¡Ë¤¬¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤ë¸å¤í¤Ç¡£
YOMI¡§¤½¤ì¸«¤¿¤é²¶¤â°Â¿´¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÛÍ¡§¤Ç¤â¡¢Ãë¿²¤·½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¥ä¥Ä¤â¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡£
Ni¡Áya¡§¤½¤¦¡ª¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤Í¡¢ËÜÈÖÁ°¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡£
YOMI¡§¤½¤ì¤Ç¤è¤¯Ãë¿²¤Ç¤¤ë¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÛÍ¡§¿çÌ²¤È¶ÛÄ¥¤ÏÈà¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤¤Ã¤È¡£
Ni¡Áya¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£ÉðÆ»´Û¤ÏËâÊª¤¬½»¤ó¤Ç¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢²¿¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤«¤Ã¤Æ¡¢»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤¶»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é²¿»ö¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¥é¥¤¥Ö¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤·¡£¤µ¤Ã¤ºé¿Í¤â¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤ì¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤¤ì¤¿¡£
RUKA¡§ËÍ¤Ï¤¢¤ó¤Þ²±¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥Á¥ã¥ê¡ª¡¡²¶¤Í¡¢ÉáÃÊ¤ÏÅÅÆ°¥Á¥ã¥ê¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢ÅÅÆ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ê¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê½Å¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿Ê¬ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤ËÎÏÆþ¤ì¤ÆÁæ¤¤¤Ç¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥é¥¤¥Ö¤Ï1¶ÊÌÜ¤¬¡ÖBelieve¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Â¤¬¥×¥ë¥×¥ë¤·¤Æ¤¢¤ó¤Þ¥Ð¥¹¥É¥é¤òÆ§¤á¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö°Ê³°¾è¤ì¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£4·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥é¥¤¥ÖBlu-ray¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
ºé¿Í¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏRUKA¤µ¤ó¤«¤é½çÈÖ¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê²þÂ¤¥Á¥ã¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¥ª¥é¥ª¥é¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¡£¤À¤±¤É¡¢¥¾¥¸¡¼¤µ¤ó¤À¤±¡¢¤Ê¤¼¤«ÉáÄÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
YOMI¡§°ã¤¦¤Î¡ª¡¡¤¢¤ì¡¢²þÂ¤¥Á¥ã¥ê¤À¤«¤é¡¢¼«Å¾¼Ö¼«ÂÎ¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤Æ½Å¤¤¤ó¤¹¤è¡£¤Ç¤Í¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬µ´¥Ï¥ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¡¢²¶¤Î¤â¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¾è¤Ã¤¿¤é¡Ö¤³¤ì¡¢Å¾¤Ö¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²¶¤Î¤À¤±ÉáÄÌ¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ËÌá¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¤»¤¤¡£
¨¡¨¡YOMI¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ê¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢»ÑÀª¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
YOMI¡§¤¢¤È²¶¤Ï¡ÖBIRTH¡×¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤òÃíÌÜ¤·¤Æ´Ñ¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¨¡¨¡47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤ò¥¢¥ë¥Ð¥àÃ±°Ì¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï±é¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ê¤É¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¡¢NIGHTMARE¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Ìõ¤Ç¤¹¤¬¡£²þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀÎ¤Î³Ú¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡©
YOMI¡§¤½¤ÎÅö»þ¤è¤ê¤â¡Ö¤³¤Î¶Ê¡¢¤Ê¤ó¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¶Ê¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¶Ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡£
ÛÍ¡§¡Ö¤¤¤Þ±é¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¶Ê¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ÀÎ¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¿°õ¾Ý¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï²±¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£
ºé¿Í¡§¤Ê¤«¤Ê¤«±é¤é¤Ê¤¤¶Ê¤È¤«¡¢ËÜÅö¤ËÅö»þ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤·¤«±é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶Ê¤â±éÁÕ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£±éÁÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤¨¡ª¡¡¤³¤ì±é¤ë¤ó¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¶Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ©¤ßÊý¤¬Åö»þ¤È¤Ï°ã¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¶Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤ä¤ê¤¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î²»¸»¤òÊ¹¤ÊÖ¤¹¤Î¤âÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¶Ê¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÀÎ¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Í§Ã£¤Ë¡¢µ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤éÉáÄÌ¤Ë²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¡£¤¢¤È¤Ï¡¢²»³ÚÍýÏÀ¤È¤«¤ÏÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¶Ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Äê´üÅª¤ËÀÎ¤Î¶Ê¤Ï·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ±é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£¸å¤â¡£¤¤¤í¤¤¤í³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ni¡Áya¡§²¶¤â¼«Ê¬¤é¤ÎÀÎ¤Î¶Ê¤Ã¤Æ¡¢³Ø¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¥ï¡¼¥É¤¤¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡£¤¢¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¤È¤¡¢¿·Á¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤È¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÈ¿±þ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
RUKA¡§¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥ê¥º¥à¤Î¼è¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²¿¤¬¸¶°ø¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÆÀ°Õ¤Ê¶Ê¤¬Åö»þ¤È¤Ï°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤ÈÅö»þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥ê¥º¥à¤¬Á´Á³ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
RUKA¡§¤½¤ì¤³¤½¡ÖBIRTH¡×¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬¤¤¤Þ¤ÏÆÀ°Õ¡£ÀÎ¤Ï¡¢¤¿¤ÀÃÙ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ò¼á¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¦¡Ö´Ö¤Î¼è¤êÊý¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢²¶¤Ï°ìÀÚÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¥Æ¥ó¥Ý¤¬ÃÙ¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤ó¤È¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¤¤Þ¤Ï¤½¤ì¤¬¤ª¤Ü¤í¤²¤ËÊ¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£´Ö¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤¬1ÈÖµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤Ê¡£
¨¡¨¡Âç¤¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¹¤Í¡£
RUKA¡§¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤¤Î¤«°¤¤¤Î¤«¤Ï¡¢²¶¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ã¤¤Åö»þ¤Î¼ÀÁö´¶¤¬¤¤¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤·¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¤³¤³¤«¤é¤ÏÏÃÂê¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖReach for¡×¤Ïºé¿Í¤µ¤óºî¶Ê¡£
ºé¿Í¡§¥·¥ó¥°¥ëÍÑ¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤Î¶Ê¼«ÂÎ¤Ï¤â¤¦2Ç¯Á°¤Î¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â¤½¤Î¤È¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ºé¿Í¡§¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÅö»þ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡¢¤Ê¤Ë¤âÊÑ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£2Ç¯Á°¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é25¼þÇ¯¤Ë¸þ¤«¤¦¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£
YOMI¡§¡ÖLabyrinth¡×¤È¤«ºî¤Ã¤Æ¤¿º¢¤À¤Ã¤±¡©
ºé¿Í¡§¤¢¤¢¡Á¡¢¤½¤¦¤«¤â¤Í¡£
ÛÍ¡§Ìî²»¤ä¤Ã¤¿º¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
YOMI¡§¤½¤ÎÊÕ¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤½¤Î¤Á¤ç¤¤Á°¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
ºé¿Í¡§¤À¤«¤é¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¤â¤¦½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£µîÇ¯¤ÏµîÇ¯¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¡Ø¢å25¡Ù¡Ë¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î»Ò¤Î½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¦1¶Ê¡¢¥·¥ó¥°¥ëÍÑ¤Ë¿·¤·¤¯À©ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤È¶ÊÄ´Åª¤Ë¤â²Î»ì¤Î¥Æ¡¼¥ÞÅª¤Ë¤â¡¢25¼þÇ¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ°ìÈ¯ÌÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤ó¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¯¤Æ¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬Áê±þ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¶Ê¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡©
ºé¿Í¡§25¼þÇ¯¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È³Ñ¤¬¼è¤ì¤Æ´Ý¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ò¤â¤¦1²óÀí¤é¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤ò²Î¤¤¹þ¤ó¤À²Î»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ºé¿Í¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡©
ºé¿Í¡§À©ºî¤·¤Æ¤ë¤È¤¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â¿Ê¬¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¸°È×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤È¤ÏÊÌ¤Î¡¢BUCK-TICK¤È¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë²£»³¡ÊÏÂ½Ó¡Ë¤µ¤ó¤Ë¸°È×·Ï¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¡¢¥®¥¿¡¼Ï¿¤ê¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡¢¤¹¤´¤¯ÃÙ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¡£ÁÇºà¤¬½ÐÂ·¤Ã¤Æ¤«¤éÏ¿¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥®¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤ÆºÇ½ªÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤¬¸«¤¨¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ó¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬¡¢Â¾¤Ï¥É¥í¥É¥í´¶¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤Æ¤Æ¡¢¥®¥¿¡¼¥½¥í¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÂÐÈæ¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥®¥¿¡¼¤Î¥¿¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
ºé¿Í¡§¤¢¤ì¤ÏºÇ½é¤«¤éÆþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤¢¤ê¤¤Î¶Ê¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦Äã²»¸¹¤Î¥¿¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Î¥ê¤â¤è¤µ¤²¤À¤·¡¢¤¸¤ã¤¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¤È¤Ã¤«¤«¤ê¤Ï½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¨¡¨¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖReach for¡×¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
YOMI¡§¼«Ê¬Åª¤Ë¤ÏÉ½Âê¶Ê¤é¤·¤¤¶Ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÛÍ¡§¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¶Ê¡£ÆÃ¤Ë¥µ¥Ó¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹¤¬¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¥®¥¿¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥ê¥Õ¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ni¡Áya¡§¶Ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤²¤§¤Î¤¤¿¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥µ¥Ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¤À¤Í¡×¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤À¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¡£
RUKA¡§ºÇ½é¤ËÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Ï´°À®·Á¤è¤ê¤â¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°Å¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤¹¤´¤¤²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£¤¢¤È¤Ï£Â¥á¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¥É¥¥¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦²»¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«ÆâÂ¡¤òÈ´¤«¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ÇÄ°¤¯¤È¡¢¤è¤ê¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤½¤³¤¬¤Ê¤ó¤«¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡£
ºé¿Í¡§¤¢¤ì¡¢¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¥¯¥é¥Ö·Ï¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë²»³Ú¤Ç¡¢¥É¥¥¡¼¥ó¤È¤·¤«¤¤¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ni¡Áya¡§Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡¡¡Ö¥É¥¥¡¼¥ó¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡£
ºé¿Í¡§¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÑ¤Ê°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡2¶ÊÌÜ¡Ö[N]¡×¤ÏRUKA¤µ¤ó¶Ê¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©
RUKA¡§NIGHTMARE¤Ç¤¹¡£
YOMI¡§¤¢¤ì¡©¡¡¤µ¤Ã¤Ê¹¤¤¤¿ÏÃ¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¤¡¡£
ÛÍ¡§Ëè²óN¤Î°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©
ºé¿Í¡§¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖNi¡Áya¤Î ¡ÈN¡É¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤ï¤ë¤«¤éN¤Ë[ ]¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤Äº¢ºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¤«¡©
RUKA¡§µîÇ¯¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¶¤ÏÁÀ¤Ã¤¿¶Êºî¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤â¼ÀÁö´¶¤¬¤¢¤ë¶Ê¤¬ºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤Ê¤¼¤«°ã¤¦¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢ÎÏ¤¬ÅÓÃæ¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£²Î»ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ë¡Öthe WORLD¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é20¼þÇ¯¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤Î¶Ê¤ÎÌ¤Íè¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡Á´Á³Ni¡Áya¤µ¤ó¤ÎN¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºé¿Í¡§¤¤¤ä¡£¡È¾Ã¤¨¤¿¡¡ÈàÊý¡¡¿Ë¤òÌá¤·¤Æ¡É¤È¤«¡¢Äà¤ê¤·¤Æ¤ëNi¡ÁyaÁÛÄê¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
ÛÍ¡§º¬¤¬¤«¤ê¡ÊÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë»Å³Ý¤±¤¬³¤Äì¤Î´ä¤ä¾ã³²Êª¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤³¤È¡Ë¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡©
Ni¡Áya¡§·Ò¤¬¤ë¤Í¡ª¡¡¥×¥Á¡¼¥ó¤Ã¤Æ¡£¥í¥¹¥È¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¿Ë¤òÌá¤·¤Æ¤â¤¦1²ó»Ï¤á¤è¤¦¤Ã¤Æ²Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¨¡¨¡Äà¤ê¤Î²Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ni¡Áya¡§¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î¶Ê¡¢Á´¥Ñ¡¼¥ÈÏ¿¤ê½ª¤¨¤ÆÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢²Î¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡¡¤¤¤¤É÷¤Ë²½¤±¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤²¤§´¶¤¸¤¿¡£
ºé¿Í¡§¼«Ê¬¤ÏRUKA¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ç¤¤¤¤¥®¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¥®¥¿¡¼¤Î¥¢¥ë¥Ú¥¸¥ª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¡¢¥Ç¥â¤Ï°ã¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«ºî¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éRUKA¤µ¤ó¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥¢¥ë¥Ú¥¸¥ª¤Î¥®¥¿¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ºé¿Í¡§¥·¥ó¥»¤È¥®¥¿¡¼¤¬¥æ¥Ë¥¾¥ó¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤ÆRUKA¤µ¤ó¤Ë¤¤¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥í¤Ï¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÃÆ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
ÛÍ¡§¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤Ï¥Ð¥Ã¥¥ó¥°¤ËÅ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶Ê¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎRUKA¤µ¤ó¤é¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¥Ð¥Ã¥¥ó¥°¤òÅº¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¡£
YOMI¡§²Î¤Ï¡Öthe WORLD¡×¤Ã¤Ý¤¤²Î¤¤Êý¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥×¥ê¥×¥í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¡Öthe WORLD¡×¤Ã¤Ý¤µ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ°Õ¼±¤·¤ÆÅö»þ¤Î¡Öthe WORLD¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²Î¤¤Êý¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥µ¥Ó¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¯´¶¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ò½Ð¤¹¤È¤³¤í¤Ï¤¹¤´¤¤´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¶Ê¡¢¸åÈ¾¤Ë¥µ¥Ó¤¬2²óÂ³¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£»ÀÁÇ¤¬Çö¤¤¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤À¤È¡¢²¶¡¢ÅÝ¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡£¥Ñ¥¿¥Ã¤È¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¨¡¨¡¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡¢¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤Û¤Ü¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¹¤è¡©
YOMI¡§¤¦¤ó¡£¤½¤³¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡3¶ÊÌÜ¡ÖÀúÆ°¼Ô¡×¤Ïºé¿Í¤µ¤óºî¶Ê¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£
ºé¿Í¡§¤³¤ì¤Ï¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¤¬Á´¶¦Æ®¤Î¿Í¤ÈÆ¤ÏÀ¤¹¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤ò¸«¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þÂå¤ÎÇ®µ¤¡¢¶õµ¤´¶¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¡¢¸½Âå¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÊÌ¤Ë¤½¤ì¤ò¹ÎÄê¤¹¤ëÌõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Ç®¤¤Àª¤¤¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë½¤ìÅÝ¤·¤Æ¤ë»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡£
ºé¿Í¡§¤¦¤ó¡£¤½¤ì¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ëºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²Î»ì¤â¤ï¤¶¤È¹¶·âÎÏ¹â¤á¤Î¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤À¤·¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤â¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÏÄ¤Þ¤»¤¿²»¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ù¡¼¥¹¥·¥ó¥»¤ß¤¿¤¤¤Ê²»¤¬¤¹¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢¤¢¤¨¤Æ¥®¥¿¡¼¤ËÄÌ¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤Ï¡¢²¶¡¢Â¸µ¤«¤éÆ°¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¥Ú¥À¥ëÆ§¤ó¤Ç¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£
¨¡¨¡Í¦¤Þ¤·¤¤¥³¡¼¥é¥¹¤ÏÁ´°÷¤Ç¡©
YOMI¡§²¶¤ÈNi¡Áya¤ÈÛÍ¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¶«¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡£
ºé¿Í¡§²¶¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¥¾¥¸¡¼¤µ¤ó¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÛù¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤È¤¯¤Ë¥é¥¹¥µ¥Ó¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç1ÈÖ¹¥¤¡£
YOMI¡§´ò¤·¤¤¡£»°ÅçÍ³µªÉ×¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈØá°Í¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÀº¿À¤Ç²Î¤Ã¤¿¡ª
¨¡¨¡4·î4Æü¤«¤é¤Ï¡ãNIGHTMARE TOUR 2026 ¡ÈReach for¡É¡ä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
YOMI¡§¡ÖReach for¡×¤Ï¤ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ÛÍ¡§¤½¤ê¤ã¤¢¤ä¤ë¤À¤í¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
YOMI¡§25¼þÇ¯¤ò½ª¤¨¤Æ26Ç¯ÌÜ¡£¿·¤¿¤ÊNIGHTMARE¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡ÆÃ¹¶Éþ¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤¿NIGHTMARE¤ò¸«¤ë¤Î¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
YOMI¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¸å¤â¤¿¤Þ¤ËÃå¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï°áÁõ¤Ç²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÀÎ¤Î¶Ê¤Ï25¼þÇ¯¤Ç·ë¹½¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¿·¤·¤á¤Î³Ú¶Ê¤òÆþ¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÛÍ¡§²¶¤â¤¤¤Þ¥¾¥¸¡¼¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤ÎNIGHTMARE¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
ºé¿Í¡§¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·Ç¤²¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¿·¶Ê¤Ï¤É¤Î¶Ê¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²¶¤ÏµîÇ¯¤ÎÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÄ©¤à¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£
Ni¡Áya¡§¤¸¤ã¤¢¡Ö¥á¥É¥ì¡¼¸¡×¡Ê´ûÂ¸¶Ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥á¥É¥ì¡¼¤Ë¤·¤ÆÈäÏª¡Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©
YOMI¡§¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¡ª
Ni¡Áya¡§ºÇ¶á¤Î¶Ê¤Ç¥á¥É¥ì¡¼¤È¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¤ä¤á¤ë¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
RUKA¡§¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÎÁÈ¤ßÊý¤¬Æñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£25¼þÇ¯¤Ï»þ´ü¤´¤È¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡£¥·¥ó¥°¥ë¤ò·Ç¤²¤Æ¥Ä¥¢¡¼²ó¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¶Ê¤âÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¤É¤¦°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¤Î¤«¤¬ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤Þ¤À»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ÇÇº¤ß¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡º£Ç¯¤âNIGHTMARE¤ÏÂçË½Áö¥â¡¼¥É¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤«¡©
YOMI¡§¤â¤Á¤í¤ó¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÅìÛê¾Í·Ã
¼Ì¿¿¡ý¹Ó·§Î®À±
¢£33rd Single¡ÖReach for¡×
2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜM-CARD¡Ë¡§CRCP-10497 ¡ï3,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡§CRCP-10498¡¡¡ï2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¸ÂÄêÈ×¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
1.Reach for
2.[N]
¡ÜM-CARD (Reach for Music Video¡ÜMaking Movie)
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
1.Reach for
2.[N]
3.ÀúÆ°¼Ô
¢£¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡ØNIGHTMARE TOUR 2025 ²óÀ¸¡¡Å·²¼ÂçË½Áö¡¡ºÇ½ª¸ø±é¡¡Ìë±ã 2025.11.09 ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù
2026Ç¯4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¸ÂÄêÈ×¡ÊBlu-ray+2CD¡Ë:CRXP-10017 ¡ï12,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥¹ ¥ì¥×¥ê¥«ÉõÆþ
ÄÌ¾ïÈ×¡ÊBlu-ray¡Ë:CRXP-10018 ¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨FC¸ÂÄê¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï¡¢¸åÆüÈ¯É½
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
Blu-ray¡§¥é¥¤¥Ö±ÇÁüÁ´25¶Ê¡¡¢¨¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ× ¶¦ÄÌ
1.·Å½£°Ò°Û¡ÁÌë±ã¡Á
2.Believe
3.dogma
4.¼«½ý¡Ê¾¯Ç¯¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡Ë
5.Quints
6.SMILE
7.livEVIL
8.Åìµþ½ýÇ¯
9.BIRTH
10.¥¢¥ë¥ß¥Ê
11.Mist
12.¤ï¤¹¤ì¤ÊÁð
13.¥ì¥¾¥ó¥Ç¡¼¥È¥ë
14.HATE
15.ÂÆÀ¥Ö¥®¡¼
16.Baku
17.¥á¥É¥ì¡¼·(Cherish¡ÁBOYS BE SUSPICIOUS¡ÁERRORs¡Á404¡Áa:FANTASIA)
18.the WORLD
19.¶ËÅìÍð¿´Å·¹ñ
20.Jubilee
21.Ìë±ã-¥µ¥Ð¥È-:ALTER
22.Can you do it?
23.¶Ë¾åÇ¾¿ÌÎû¹ö¡¦Ð¡¼°
24.¥¸¥ã¥¤¥¢¥Ë¥º¥àÅ·
25.Star[K]night
Making of NIGHTMARE TOUR 2025 ²óÀ¸ Å·²¼ÂçË½Áö ºÇ½ª¸ø±é Ìë±ã
CD¡§¥é¥¤¥Ö²»¸»Á´25¶Ê¡¡¢¨¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
Disc01
1.·Å½£°Ò°Û¡ÁÌë±ã¡Á
2.Believe
3.dogma
4.¼«½ý¡Ê¾¯Ç¯¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡Ë
5.Quints
6.SMILE
7.livEVIL
8.Åìµþ½ýÇ¯
9.BIRTH
10.¥¢¥ë¥ß¥Ê
11.Mist
12.¤ï¤¹¤ì¤ÊÁð
13.¥ì¥¾¥ó¥Ç¡¼¥È¥ë
14.HATE
15.ÂÆÀ¥Ö¥®¡¼
Disc02
1.Baku
2.¥á¥É¥ì¡¼·
(Cherish¡ÁBOYS BE SUSPICIOUS¡ÁERRORs¡Á404¡Áa:FANTASIA)
3.the WORLD
4.¶ËÅìÍð¿´Å·¹ñ
5.Jubilee
6.Ìë±ã-¥µ¥Ð¥È-:ALTER
7.Can you do it?
8.¶Ë¾åÇ¾¿ÌÎû¹ö¡¦Ð¡¼°
9.¥¸¥ã¥¤¥¢¥Ë¥º¥àÅ·
10.Star[K]night
¢£SG¡ÖReach for¡× & Blu-ray¡ÖNIGHTMARE TOUR 2025 ²óÀ¸ Å·²¼ÂçË½Áö¡¡ºÇ½ª¸ø±é¡¡Ìë±ã 2025.11.09 ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
4/7¡Ê²Ð¡Ë Åìµþ ¿·½É¥Ð¥ë¥È9
¢¨Blu-ray¡ÖNIGHTMARE TOUR 2025 ²óÀ¸ Å·²¼ÂçË½Áö¡¡ºÇ½ª¸ø±é¡¡Ìë±ã 2025.11.09 ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¾å±Ç²ñ
4/21¡Ê²Ð¡Ë18:00¡Á¡¡»¥ËÚ
4/26¡ÊÆü¡Ë12:00¡Á¡¡ÀçÂæ
4/28¡Ê²Ð¡Ë18:00¡Á¡¡Ì¾¸Å²° fiveStars
5/02¡ÊÅÚ¡Ë17:00¡Á¡¡Ê¡²¬
5/10¡ÊÆü¡Ë12:00¡Á¡¡Âçºå littleHEARTS.ÂçºåÅ¹
5/30¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ littleHEARTS.ÅìµþÅ¹
5/31¡ÊÆü¡ËÅìµþ ¥Ó¥¸¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼ÉÊÀî¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹
¢£¡ãNIGHTMARE TOUR 2026 ¡ÈReach for¡É¡ä
4/4 (ÅÚ) ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBAY HALL 16:15 / 17:00
4/5 (Æü) ºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´ VJ-3¡¡16:30 / 17:00
4/11 (ÅÚ)ÀÅ²¬¡¦LIVE ROXY SHIZUOKA¡¡16:30 / 17:00
4/12 (Æü) µþÅÔ¡¦FANJ¡¡16:30 / 17:00
4/18 (ÅÚ)²¬»³¡¦CRAZYMAMA KINGDOM¡¡16:30 / 17:00
4/19 (Æü) ¹Åç¡¦LIVE VANQUISH¡¡16:30 / 17:00
4/22 (¿å) ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¥Ú¥Ë¡¼¥ì¡¼¥ó24¡¡16:30 / 17:00
4/23 (ÌÚ)ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¥Ú¥Ë¡¼¥ì¡¼¥ó24¡¡16:30 / 17:00
4/25 (ÅÚ)µÜ¾ë¡¦ÀçÂæGIGS¡¡16:30 / 17:00
4/29 (¿å¡¦½Ë) °¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë¡¡16:30 / 17:00
5/3 (Æü) Ê¡²¬¡¦DRUM Be-1¡¡16:30 / 17:00
5/4 (·î¡¦½Ë) ÂçÊ¬¡¦DRUM Be-0¡¡16:30 / 17:00
5/6 (¿å¡¦½Ë) °¦É²¡¦¾¾»³WstudioRED¡¡16:30 / 17:00
5/9 (ÅÚ) Âçºå¡¦GORILLA HALL OSAKA¡¡16:30 / 17:00
5/16 (ÅÚ)Ê¼¸Ë¡¦¿À¸ÍHarbor Studio¡¡16:30 / 17:00
5/17 (Æü)´ôÉì¡¦club-G¡¡16:30 / 17:00
5/23 (ÅÚ) Åìµþ¡¦Ë½§PIT¡¡16:00 / 17:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á°Çä¡¡¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \8,500(¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
ÅöÆü¡¡¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \9,500(¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
4/25ÀçÂæ¸ø±é¡¦5/23Åìµþ¸ø±é¤Î¤ß
Á°Çä¡¡»ØÄêÀÊ ¡ï10,000(¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
ÅöÆü¡¡»ØÄêÀÊ ¡ï11,000(¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
¾ÜºÙ¢ªhttps://nightmare-web.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡NIGHTMARE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡NIGHTMARE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡NIGHTMARE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡NIGHTMARE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡NIGHTMARE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡YOMI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ÛÍ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ÛÍ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ºé¿Í ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Ni¡Áya ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡RUKA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¼Ì¿¿¡ý¹Ó·§Î®À±