老若男女問わず人気のクレーンゲーム。



あなたも夢中になった覚えはありませんか？



そのクレーンゲームの専門店が、小松島市に3月24日、四国初出店を果たしました。



オープン初日の盛り上がりの様子を取材しました。



（イオンファンタジー・永原旗人エリアマネージャー）

「10円、30円、100円、この3種類の中から遊べるようになっている」





（記者）「見てください、開店前からたくさんの人が並んでいます」（開店を待つ客）「じぃじとおねえちゃんがよく行くのについていったり」「3、2、1、クレーン横丁 極クレーン横丁 極 小松島オープンです」（記者）「開店早々、多くの家族連れが店内に入っていきます」小松島市のショッピングプラザ「ルピア」に24日オープンしたクレーンゲーム専門店「クレーン横丁 極」。アミューズメント事業を展開するイオンファンタジーによる全国3店舗目で、四国では初出店です。店内には205台、516ブースのクレーンゲームが並びます。（記者）「子どもたちに人気の10円クレーンコーナー、こちら83ブースも設けられていて、県内最大級です」「30円クレーンのコーナーは、36ブースご覧のようにキーホルダーやおもちゃなど子どもたちが好きそうな景品が並んでいます」（クレーンゲームする客）「おー」「一気に1、2、3、4、5、6、7、すごい7個！こんなに一気にとれることあるんですね」「一撃7個こんな事ある？初めて」景品の中には幼児向けランドセルまであります。これは「橋渡し」と呼ばれる設定で、2本並んだバーの隙間から景品落下を狙います。一気に落とすのは至難の業、何度もチャレンジして、少しずつ景品の方向を変えながら落下を目指します。（景品獲得した客）「2年後に娘が小学校行くが『赤が良い』と言ってる。あるキャラクターの水色も大好きなので、赤で良いか遊ばしてみて（色を決める）」こちらは「フック」という設定。フックにクレーンのリングを引っ掛けて、1撃ゲットを目指します。「うまい」「おめでとうございます」景品は洗剤やトイレットペーパーなど、日用品も充実しています。見事、食器用洗剤4本ゲット。（景品獲得した客）Q.いくらで獲れた？「500円ぐらい」Q.なんで獲ろうと？「お母さんがスーパーで買うより安く獲れると（言っていた）」（記者）「スーパーで買うより安く獲れましたね、すごい」（記者）「花粉症に悩まされる今の時期、景品にはこのような高級ティッシュも並んでいます。1回100円挑戦してみます」「いいんじゃないでしょうか。一撃、えーなんと一撃100円で鼻セレブ3箱も獲れた。お得ですね」（イオンファンタジー・永原旗人エリアマネージャー）「小さい子どもからシニアの人まで」「また来たいと思ってもらえるように、スタッフの接客含め四国ナンバーワンの店を目指したい」「クレーン横丁 極」は、小松島市のショッピングプラザ「ルピア」で午前10時から午後9時まで営業しています。小松島市に24日にオープンした、四国初のクレーンゲーム専門店をご紹介しました。