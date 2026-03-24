四国初出店！ クレーンゲーム専門店が小松島市にオープン【徳島】
老若男女問わず人気のクレーンゲーム。
あなたも夢中になった覚えはありませんか？
そのクレーンゲームの専門店が、小松島市に3月24日、四国初出店を果たしました。
オープン初日の盛り上がりの様子を取材しました。
（イオンファンタジー・永原旗人エリアマネージャー）
「10円、30円、100円、この3種類の中から遊べるようになっている」
「見てください、開店前からたくさんの人が並んでいます」
（開店を待つ客）
「じぃじとおねえちゃんがよく行くのについていったり」
「3、2、1、クレーン横丁 極クレーン横丁 極 小松島オープンです」
（記者）
「開店早々、多くの家族連れが店内に入っていきます」
小松島市のショッピングプラザ「ルピア」に24日オープンしたクレーンゲーム専門店「クレーン横丁 極」。
アミューズメント事業を展開するイオンファンタジーによる全国3店舗目で、四国では初出店です。
店内には205台、516ブースのクレーンゲームが並びます。
（記者）
「子どもたちに人気の10円クレーンコーナー、こちら83ブースも設けられていて、県内最大級です」
「30円クレーンのコーナーは、36ブースご覧のようにキーホルダーやおもちゃなど子どもたちが好きそうな景品が並んでいます」
（クレーンゲームする客）
「おー」
「一気に1、2、3、4、5、6、7、すごい7個！こんなに一気にとれることあるんですね」
「一撃7個こんな事ある？初めて」
景品の中には幼児向けランドセルまであります。
これは「橋渡し」と呼ばれる設定で、2本並んだバーの隙間から景品落下を狙います。
一気に落とすのは至難の業、何度もチャレンジして、少しずつ景品の方向を変えながら落下を目指します。
（景品獲得した客）
「2年後に娘が小学校行くが『赤が良い』と言ってる。あるキャラクターの水色も大好きなので、赤で良いか遊ばしてみて（色を決める）」
こちらは「フック」という設定。
フックにクレーンのリングを引っ掛けて、1撃ゲットを目指します。
「うまい」
「おめでとうございます」
景品は洗剤やトイレットペーパーなど、日用品も充実しています。
見事、食器用洗剤4本ゲット。
（景品獲得した客）
Q.いくらで獲れた？
「500円ぐらい」
Q.なんで獲ろうと？
「お母さんがスーパーで買うより安く獲れると（言っていた）」
（記者）
「スーパーで買うより安く獲れましたね、すごい」
（記者）
「花粉症に悩まされる今の時期、景品にはこのような高級ティッシュも並んでいます。1回100円挑戦してみます」
「いいんじゃないでしょうか。一撃、えーなんと一撃100円で鼻セレブ3箱も獲れた。お得ですね」
（イオンファンタジー・永原旗人エリアマネージャー）
「小さい子どもからシニアの人まで」
「また来たいと思ってもらえるように、スタッフの接客含め四国ナンバーワンの店を目指したい」
「クレーン横丁 極」は、小松島市のショッピングプラザ「ルピア」で午前10時から午後9時まで営業しています。
小松島市に24日にオープンした、四国初のクレーンゲーム専門店をご紹介しました。