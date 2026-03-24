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海外不動産投資家の宮脇さき氏が緊急報告！「イランのドバイ攻撃で何が起きたか」事実を語ります

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで、「【心配してくれた方々への感謝】私の近況報告と今思っていることを正直にお話しします。」と題した動画で、2月28日に発生したイランによるとされるドバイへの攻撃を受け、自身の無事を報告するとともに、SNS上で錯綜する現地のリアルな状況や情報との向き合い方について解説した。



宮脇氏はまず、視聴者からの心配の声に感謝を述べ、攻撃発生時は日本でのイベント準備のためにドバイを離れており、自身も家族も無事であったことを報告した。

その上で、今回の攻撃をめぐってSNS上ではフェイクニュースや真偽不明な情報、さらにはドバイ在住者や一時帰国者に対する批判など、様々な情報が錯綜している現状を指摘。「誰が発信しているのか分からない」情報に惑わされ、誤った投資判断を下す危険性があると警鐘を鳴らした。



続けて、宮脇氏は自身の友人・知人から得た情報として、ドバイで実際に起きていたことを解説。攻撃の被害や感じ方には地域差があり、米軍関連施設があるとされる「パーム・ジュベル・アリ」に近いマリーナ地区ではミサイルの迎撃を目撃した人もいたが、ダウンタウンなどの内陸部ではそれほど危険を感じなかった人もいるという。



また、攻撃直後はダウンタウンの人出が減少し、普段は満席のレストランも閑散としていたが、現在は回復しつつあると伝えた。一方で、航空便の欠航により移動が困難となり、陸路で隣国のオマーンを経由し、インドから帰国した友人もいたと、当時の混乱ぶりを語った。

インフラ面では、水道は問題なかったものの、通信に関してはGPSの位置情報が狂う現象が多発していたことを明かした。



最後に宮脇氏は、今回の出来事を踏まえ、「情報との向き合い方を考えるきっかけになった。不確かな情報に一喜一憂するのではなく、中長期的な視点を持つこと、そして分散投資の重要性を改めて感じた」と動画を締めくくった。