今季NBA最多のトリプルダブル数を誇るニコラ・ヨキッチが第3Q終了時に通算85回も達成

デンバー・ナゲッツは、3月23日（現地時間22日、日付は以下同）にホームのボール・アリーナでポートランド・トレイルブレイザーズ相手に一度もリードを許さず、128－112で快勝した。

この日はニコラ・ヨキッチが22得点14リバウンド14アシスト2スティール。ジャマール・マレーが22得点7アシスト、キャメロン・ジョンソンが19得点2スティール、クリスチャン・ブラウンが15得点6リバウンド、ブルース・ブラウンが13得点、アーロン・ゴードンが12得点4アシストを記録。

そして、ハムストリング負傷のため2月上旬から離脱していたペイトン・ワトソンが復帰。ベンチスタートで19分56秒出場し、14得点6リバウンド3アシストを残した。

翌24日を終えて、ナゲッツはウェスタン・カンファレンス4位の44勝28敗。このチームの主要メンバー全員が、健康体で試合に臨めたのは昨年11月中旬以来初のこと。25日のフェニックス・サンズ戦から残り10試合で、8シーズン連続のプレーオフ出場を目指して戦っていく。

なお、大黒柱のヨキッチはブレイザーズ戦で今シーズンNBAトップを快走する28回目のトリプルダブルとなり、レギュラーシーズン通算192回でNBA歴代2位に立っている。







しかも、ブレイザーズ戦で31歳のビッグマンは第3クォーター終了時に通算85回目のトリプルダブルをクリア。これはプレー・バイ・プレーが導入された1997－98シーズン以降、史上最多となっている。

【動画】今シーズン28回目のトリプルダブルを記録したヨキッチ





