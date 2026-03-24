Cocomi、短パンで美脚あらわ春先取りコーデでお出かけ
木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者のCocomiが23日にInstagramを更新。春先取りコーデのオフショットを披露した。
【別カット】Cocomi、ショートパンツから美脚あらわ
Cocomiが「快晴」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、タイトな薄手のニットにデニムのショートパンツを身に付けた彼女の姿が収められている。
美脚をあらわにした彼女の投稿に、3.4万を超える「いいね！」が集まっている。
■Cocomi（ここみ）
3歳からヴァイオリン、そして11歳にフルートを始める。2021年1月、東京フィルハーモニー交響楽団の「ニューイヤーコンサート2021」にソリストとして出演。2022年4月デビュー・アルバム『de l’amour』をリリース。2023年11月には2ndアルバム『Mélancolie』をリリースし、東京・紀尾井ホールで自身2度目となるリサイタルを開催した。
引用：「Cocomi」Instagram（@cocomi_553_official）
【別カット】Cocomi、ショートパンツから美脚あらわ
Cocomiが「快晴」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、タイトな薄手のニットにデニムのショートパンツを身に付けた彼女の姿が収められている。
美脚をあらわにした彼女の投稿に、3.4万を超える「いいね！」が集まっている。
■Cocomi（ここみ）
3歳からヴァイオリン、そして11歳にフルートを始める。2021年1月、東京フィルハーモニー交響楽団の「ニューイヤーコンサート2021」にソリストとして出演。2022年4月デビュー・アルバム『de l’amour』をリリース。2023年11月には2ndアルバム『Mélancolie』をリリースし、東京・紀尾井ホールで自身2度目となるリサイタルを開催した。
引用：「Cocomi」Instagram（@cocomi_553_official）