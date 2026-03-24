マインツMF佐野海舟が見せたプレーに脚光

ドイツ1部マインツは現地時間3月22日にブンデスリーガ第27節でフランクフルトと対戦し、2-1で勝利を収めた。

先発出場した25歳の日本代表MF佐野海舟は2得点両方に絡む活躍で勝利に貢献。その圧巻のパフォーマンスは大きな反響を呼んでいる。

佐野は前半6分、スローインをダイレクトで前線へつないで攻撃の起点を作り、そこからMFパウル・ネーベルの先制点が生まれた。さらに1-1で迎えた後半44分にはドリブルでペナルティーエリア手前まで運び、最後は倒れ込みながら泥臭く味方へパスを届け、ネーベルの2点目を導いた。直接的なアシストこそつかなかったが、チームの全得点に絡む活躍だった。

得点シーン以外にも出足の速いインターセプトから前線へのドリブルでチャンスメイクを見せるシーンもあるなど、佐野はピッチで躍動。スポーツチャンネル「DAZN」で「これぞ真骨頂」と佐野のプレー動画が公開されると、ファンからは「万能すぎる」「夏には絶対ビッグクラブ行く」「ちょっとモノが違う」と称賛のコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）