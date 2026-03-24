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道路の穴ぼこ、実はLINEで通報できるって知ってた？意外と知らない国土交通省の公式サービス『#9910』とは | LINE専門家ひらい先生が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生（平井友裕）が運営するYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「【日本人の9割が知らない】LINEで道路異状が通報できる！#9910の使い方を徹底解説」と題した動画を公開した。



動画では、道路の穴や落下物といった危険な状況を発見した際に、多くの人が日常的に利用するコミュニケーションアプリ「LINE」を使って、簡単かつ迅速に国土交通省へ通報できるサービスを紹介。知っていると万が一の際に役立つ便利な活用術を解説している。



このサービスは、国土交通省が公式に提供する「道路緊急ダイヤル（#9910）」のLINE公式アカウントを利用するものだ。利用方法は極めて簡単で、まずはサービスの案内チラシなどに記載されているQRコードをスマートフォンで読み取り、LINEの「友だち追加」を行う。



友だち追加が完了すると、トーク画面に「LINEで通報」というボタンが表示される。これをタップすると、対話形式で通報プロセスが開始される仕組みだ。通報できる項目は多岐にわたり、「路面の穴ぼこ」「段差」「落下物」「動物の死骸」「ガードレールや標識等の損傷」「路面の汚れ」「落石」「土砂流入等の災害」など、道路上のさまざまな異常に対応している。



これまで道路の異常を発見した場合、電話での通報が一般的だったが、場所を正確に伝えるのが難しいという課題があった。LINEでの通報は、写真や位置情報を添付できるため、より正確な状況伝達が可能となる。道路の危険箇所を誰もが手軽に通報できるこの仕組みは、迅速な対応を促し、事故を未然に防ぐことにも繋がるだろう。もしもの時に備え、このサービスを覚えておくと、自分自身や他のドライバーの安全確保に貢献できるかもしれない。