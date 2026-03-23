KEY TO LIT中村嶺亜、「anan」で初ソロ表紙！ アートと肉体美の融合で魅せる
KEY TO LITの中村嶺亜が、4月1日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2490号表紙にソロ初登場。4月2日の29歳の誕生日、そして4月3日から初の個展「ReBELiUM（リベリウム）」を開催するタイミングで、デビュー前のジュニアの中からの抜てきで初のソロ表紙を飾る。
【写真】KEY TO LIT中村嶺亜、初個展4.3より開催決定！ テーマは「僕の“想創禁足域”に侵入してもらう」
今回の撮影では、唯一無二の表紙とグラビアを本人の全面協力のもと制作。個展でも披露されるアート作品との撮影のほか、今回のグラビアに合わせた描きおろしのアートも収録。撮影のために鍛え上げた腹筋と、自身のアートとのコラボなど、異例のフォトグラビアをおくる。
以前にも「anan」誌面で鍛え抜かれた腹筋を披露してくれた中村。「抜てきしていただいたからには、絶対にカッコよく見せたかった」と本人も気合十分。トレーニングと食事制限がつくりあげた究極ビジュアルを今回さまざまななスタイリングで激写。“恋人にしたいジュニア”としても知られる中村ならではの彼氏感たっぷりの肌見せから、上裸にパールを巻いたアーティスティックなスタイリング、さらにはKEY TO LITの奇想天外感にインスパイアされたオリエンタルな奇天烈ファッションまで、彼の魅力の“振り幅”を感じさせてくれる。
約7000字に及ぶロングインタビューでは、約17年に及ぶジュニアとしての思いを振り返りつつ、デビューへの意気込みを熱く語ってくれた中村。アイドルとして常に笑顔を絶やさず活動できた理由、個展に際し掲げたテーマ“反逆”“反乱”という言葉にこめた意味など、いまの彼を深掘りできるインタビューとなっている。
中村は「ananの表紙、ソロ表紙を飾ることは、すごいことだと自覚していて。このタイミングで、素敵で光栄な機会を頂いたからには、頑張らなきゃと、カラダづくりにもめちゃくちゃ気合が入りました。僕にとっても特別な1冊、そして“今しかない中村嶺亜”を見てほしいです」とコメントしている。
同号では人気特集「カラダにいいもの大賞」をおくる。春編では花粉症対策グッズやマッサージ用品など編集部が実際に試して選んだ優秀アイテムをセレクト。このほか、「虚弱体質」脱却のアイデアや耳疲労対策、お腹のツボ押しなど、季節の変わり目に揺らぎがちなカラダを整える情報が満載。
さらにAぇ! group連載「Aぇ! 男たち」には佐野晶哉、舞台『Ambers−アンバースー』の開幕までを追う短期連載「AmberS Universe」には松尾龍が登場する。
「anan」2490号は、マガジンハウスより4月1日発売。特別定価880円（税込）。
【写真】KEY TO LIT中村嶺亜、初個展4.3より開催決定！ テーマは「僕の“想創禁足域”に侵入してもらう」
今回の撮影では、唯一無二の表紙とグラビアを本人の全面協力のもと制作。個展でも披露されるアート作品との撮影のほか、今回のグラビアに合わせた描きおろしのアートも収録。撮影のために鍛え上げた腹筋と、自身のアートとのコラボなど、異例のフォトグラビアをおくる。
約7000字に及ぶロングインタビューでは、約17年に及ぶジュニアとしての思いを振り返りつつ、デビューへの意気込みを熱く語ってくれた中村。アイドルとして常に笑顔を絶やさず活動できた理由、個展に際し掲げたテーマ“反逆”“反乱”という言葉にこめた意味など、いまの彼を深掘りできるインタビューとなっている。
中村は「ananの表紙、ソロ表紙を飾ることは、すごいことだと自覚していて。このタイミングで、素敵で光栄な機会を頂いたからには、頑張らなきゃと、カラダづくりにもめちゃくちゃ気合が入りました。僕にとっても特別な1冊、そして“今しかない中村嶺亜”を見てほしいです」とコメントしている。
同号では人気特集「カラダにいいもの大賞」をおくる。春編では花粉症対策グッズやマッサージ用品など編集部が実際に試して選んだ優秀アイテムをセレクト。このほか、「虚弱体質」脱却のアイデアや耳疲労対策、お腹のツボ押しなど、季節の変わり目に揺らぎがちなカラダを整える情報が満載。
さらにAぇ! group連載「Aぇ! 男たち」には佐野晶哉、舞台『Ambers−アンバースー』の開幕までを追う短期連載「AmberS Universe」には松尾龍が登場する。
「anan」2490号は、マガジンハウスより4月1日発売。特別定価880円（税込）。