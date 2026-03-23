なにわ男子、2025年ライブツアー円盤化 ドーム公演決定時の映像も収録【BON BON VOYAGE】
【モデルプレス＝2026/03/23】なにわ男子が新潟を⽪切りに全国9ヶ所を巡った「なにわ男⼦ LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’」の横浜アリーナ公演を収録したBlu-ray＆DVDが、4月29日にリリース決定。あわせて、3⽉25⽇19時28分になにわ男⼦公式YouTubeチャンネルにて「Because I just love you」のライブパフォーマンス映像が公開されることも発表された。
【写真】なにわ男子、ライブ中に宙浮かぶ圧巻演出を切り取ったDVDジャケ写
4thアルバム「BON BON VOYAGE」を引っ提げ行われた同ライブツアー。その熱狂と感動を刻んだ横浜アリーナ公演を、余すことなく映像化。旅と冒険をテーマにした壮⼤なセットと多彩なパフォーマンスが、観る者をなにわ男⼦の世界へと誘う。憧れのサークルフライングをはじめとする伝統のフライングに多数挑戦したほか、ダイナミックなパフォーマンスを駆使した魅⼒的な演出で、会場全体が⼀体となる圧巻のステージが実現。アルバム収録曲「Over The Horizon！」「ギラギラサマー」、ユニット曲3曲に加え、9thシングル「アシンメトリー／Black Nightmare」など、ヒットシングルも多数披露し、⾒どころ満載の内容となっている。
躍動感あふれるエネルギッシュな楽曲から、⼤⼈の⾊気を感じさせるパフォーマンスまで、進化を続けるなにわ男⼦の魅⼒を余すことなく収録。今の彼らを体感できるLIVE映像だ。
初回限定盤の特典映像には、LIVE完成までの軌跡やツアー各地での舞台裏に加え、横浜アリーナ公演にて発表された、なにわ男⼦初となるドーム公演決定の瞬間を収めた「BON BON VOYAGE Tour Documentary」を収録。さらに、ツアー最終公演で披露された感動のWアンコール「なにわの男⼦やねん！」も特別に収録される。通常盤の特典映像には、ツアー各地の笑い＆感動MCをまとめた「BON BON VOYAGE MC Collection」に加え、「Circus Night」「Because I just love you」、ユニット曲「TOYSTYLE（大西流星／長尾謙杜）」「アダルティー（西畑大吾／藤原丈一郎／大橋和也）」「Devil or Angel（道枝駿佑／高橋恭平）」のソロアングル映像を収録する。
さらに、3⽉25⽇19時28分になにわ男⼦公式YouTubeチャンネルにて「Because I just love you」のライブパフォーマンス映像の公開が決定。なにわ男⼦×ビュアな恋⼼を100％詰め込んだ王⼦様ラブソングの最強コンボで届ける、珠⽟の“キラキラパフォーマンス”を観ることができる。（modelpress編集部）
DISC1：「なにわ男⼦ LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’」LIVE本編
DISC2：【特典映像】BON BON VOYAGE Tour Documentary
圧巻のステージを作り上げた裏側、ドーム公演決定の模様も収録
DISC1：「なにわ男⼦ LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’」LIVE本編
DISC2：【特典映像】BON BON VOYAGE MC collection
ソロアングル映像「Circus Night」「Because I just love you」
「TOYSTYLE」「アダルティー」「Devil or Angel」
ツアー各地のMCを厳選した映像とユニット曲を含む5曲分のソロアングル映像
【横浜アリーナ 7／27（⽇）公演収録】
Overture／The Answer／Circus Night／F.L.E.X.／Seven Stars 2025／勇気100％／Over The Horizon!／コイスルヒカリ／The Greatest Voyage／Donʼt Worry!!／君と⾵と／moshimo／YUUWAKU DANCE／Doki it／Because I just love you／ギラギラサマー／ボンボンボヤージュ／なにわ Lucky Boy!!／アオハル -With U With Me-／I Wish／TOYSTYLE／アダルティー／Devil or Angel／溺れて愛／アシンメトリー／Black Nightmare／Thrill Drive／Seven seas／NEW CLASSIC／Poppinʼ Hoppinʼ Lovinʼ／ハッピーサプライズ／Special Kiss／ダイヤモンドスマイル／シンシア／Seven seas／H.E.L.L.O／EN:初⼼LOVE うぶらぶ／サチアレ／ありがとう⼼から
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◆なにわ男子、ライブツアー円盤化決定
4thアルバム「BON BON VOYAGE」を引っ提げ行われた同ライブツアー。その熱狂と感動を刻んだ横浜アリーナ公演を、余すことなく映像化。旅と冒険をテーマにした壮⼤なセットと多彩なパフォーマンスが、観る者をなにわ男⼦の世界へと誘う。憧れのサークルフライングをはじめとする伝統のフライングに多数挑戦したほか、ダイナミックなパフォーマンスを駆使した魅⼒的な演出で、会場全体が⼀体となる圧巻のステージが実現。アルバム収録曲「Over The Horizon！」「ギラギラサマー」、ユニット曲3曲に加え、9thシングル「アシンメトリー／Black Nightmare」など、ヒットシングルも多数披露し、⾒どころ満載の内容となっている。
躍動感あふれるエネルギッシュな楽曲から、⼤⼈の⾊気を感じさせるパフォーマンスまで、進化を続けるなにわ男⼦の魅⼒を余すことなく収録。今の彼らを体感できるLIVE映像だ。
初回限定盤の特典映像には、LIVE完成までの軌跡やツアー各地での舞台裏に加え、横浜アリーナ公演にて発表された、なにわ男⼦初となるドーム公演決定の瞬間を収めた「BON BON VOYAGE Tour Documentary」を収録。さらに、ツアー最終公演で披露された感動のWアンコール「なにわの男⼦やねん！」も特別に収録される。通常盤の特典映像には、ツアー各地の笑い＆感動MCをまとめた「BON BON VOYAGE MC Collection」に加え、「Circus Night」「Because I just love you」、ユニット曲「TOYSTYLE（大西流星／長尾謙杜）」「アダルティー（西畑大吾／藤原丈一郎／大橋和也）」「Devil or Angel（道枝駿佑／高橋恭平）」のソロアングル映像を収録する。
◆なにわ男子「Because I just love you」ライブパフォーマンス映像公開
さらに、3⽉25⽇19時28分になにわ男⼦公式YouTubeチャンネルにて「Because I just love you」のライブパフォーマンス映像の公開が決定。なにわ男⼦×ビュアな恋⼼を100％詰め込んだ王⼦様ラブソングの最強コンボで届ける、珠⽟の“キラキラパフォーマンス”を観ることができる。（modelpress編集部）
◆初回限定盤（Blu-ray／DVD）
DISC1：「なにわ男⼦ LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’」LIVE本編
DISC2：【特典映像】BON BON VOYAGE Tour Documentary
圧巻のステージを作り上げた裏側、ドーム公演決定の模様も収録
◆通常盤（Blu-ray／DVD）
DISC1：「なにわ男⼦ LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’」LIVE本編
DISC2：【特典映像】BON BON VOYAGE MC collection
ソロアングル映像「Circus Night」「Because I just love you」
「TOYSTYLE」「アダルティー」「Devil or Angel」
ツアー各地のMCを厳選した映像とユニット曲を含む5曲分のソロアングル映像
◆収録内容（初回限定盤・通常盤 共通）
【横浜アリーナ 7／27（⽇）公演収録】
Overture／The Answer／Circus Night／F.L.E.X.／Seven Stars 2025／勇気100％／Over The Horizon!／コイスルヒカリ／The Greatest Voyage／Donʼt Worry!!／君と⾵と／moshimo／YUUWAKU DANCE／Doki it／Because I just love you／ギラギラサマー／ボンボンボヤージュ／なにわ Lucky Boy!!／アオハル -With U With Me-／I Wish／TOYSTYLE／アダルティー／Devil or Angel／溺れて愛／アシンメトリー／Black Nightmare／Thrill Drive／Seven seas／NEW CLASSIC／Poppinʼ Hoppinʼ Lovinʼ／ハッピーサプライズ／Special Kiss／ダイヤモンドスマイル／シンシア／Seven seas／H.E.L.L.O／EN:初⼼LOVE うぶらぶ／サチアレ／ありがとう⼼から
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