AKB48/SKE48を卒業後、俳優として活動する木粼ゆりあさん（30）の3rd写真集「アップデート中」（撮影：前 康輔、税込3500円、3月25日に扶桑社からリリース刊）の先行カット第2弾が公開されました。9年ぶりの写真集となる同写真集では、黒ドレス姿やベッドでのランジェリーカットなど、大人の色気をふりまく新たな魅力が切り取られています。



【写真】30歳のフェロモンを放つ木粼ゆりあさん

木粼さんは2009年にアイドルグループ・SKE48に加入し、2014年にAKB48へ移籍。卒業後は舞台を中心に俳優活動を続けています。



30歳の誕生日を迎えた彼女のアニバーサリー写真集として企画。20代最後の姿をカメラに収めるべく、一度も訪れたことのないベトナム・ハノイでロケを敢行しました。グラビアは2017年に発売した2nd写真集以来ですが、ノスタルジックな街並みと活気あふれる人々の日常の中で、より自然体な姿をカメラの前で披露しています。



公開された第2弾カットでは、黒ドレスで見せる大人の雰囲気に加え、ランジェリー姿では柔らかな表情を披露。大人の雰囲気を漂わせるカットの連続です。木粼さんは「カラフルで可愛い衣装たちと共に、背伸びしてない等身大な大人びた表情のお気に入りカットです。これぞ30代に突入した木粼ゆりあ！！」とコメントしています。



【木粼ゆりあさんプロフィール】

1996年2月11日生まれ 愛知県春日井市出身 2009年、アイドルグループ・SKE48の第3期生として加入し、グループの選抜メンバー及び、おバカキャラとして冠バラエティ番組を中心に活躍。2014年にはAKB48に移籍し、チーム4の副キャプテンを務めた。卒業後はドラマ・舞台を中心に俳優活動をスタート。舞台『久馬くんと石田くんの演 第3回公演「生前葬（so）ng♪」』で初主演。4月には舞台『imgAct9 明日の卒業生たち』に出演予定。最新情報は公式X（@yuriaaa_peace）、Instagram（yuria_kizaki211）