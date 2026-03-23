Snow Manの向井康二があらたなスノーボード動画を公開。カメラに向けた“彼氏目線”のリアクションと華麗なテクニックが話題を呼んでいる。

【動画】向井康二のスノボデート風ムービー＆スノボ動画まとめ①～⑧

■彼女のゴーグルまでつけ直してあげるサービスぶり

動画は、ヘルメットとゴーグルを着用した、オレンジのパーカー×ブラックのベストのウェアの向井がリフトに乗るシーンからスタート。手を繋ぎ、「大丈夫？ゆっくりでいいからね」「せーのな！座る」と、初心者（？）の彼女を気遣いながらリフトに乗り、「おろすよ」とセイフティバーをおろすところまでリアルに映し出していく。

リフトに乗りながらゴーグルを外し、「後ろの足がやっぱ動いちゃうからね。それを動かさずに、つま先かかとにゆっくり乗れるように」と具体的にアドバイスする。自分がゴーグルをつけ直すと、彼女役を担うカメラにゴーグルをつけ直し、セイフティバーをあげ、彼女の手を取ってリフトを降りた。

その後は深いターンを描いたり、ジャンプしたり、ゲレンデベースまで滑り切って、楽しそうな笑顔を見せるところまでが収められている。

青空のロケーションと、BGMにチョイスされたSnow Manの楽曲「STARS」も爽やかなスノボデートを演出している動画。

コメント欄には「これはメロすぎる」「彼女目線になれて幸せ」「彼氏感ハンパじゃない」「こーじのエスコート優しい」「こーじの声に癒される」「一緒に行った気分になれる」「手繋ぎシーンが王子様感」などといったファンの声が続々と到着。

なお向井はこれまでもスノーボード動画を公開している。

■テクニックだけではなく人柄も映し出されたスノボデート風ムービー

■転倒するシーンも収めた“失敗編”

■数々のアイテムを楽しむ“パーク編”

■「この日のカービングめちゃ良い」（向井）

■最後の温泉シーンにも注目

■運転姿も収められたムービー

■華麗な技術のなかに“ばぶ”顔も登場

■ゴンドラに乗車する“おまけ映像”も収録