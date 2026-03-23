向井康二のスノボデート風ムービーにファン悶絶！リフトでの手繋ぎエスコート＆優しい声がけに「メロすぎる」「彼女目線幸せ」「一緒に行った気分になれる」「王子様感ある」
Snow Manの向井康二があらたなスノーボード動画を公開。カメラに向けた“彼氏目線”のリアクションと華麗なテクニックが話題を呼んでいる。
【動画】向井康二のスノボデート風ムービー＆スノボ動画まとめ①～⑧
■彼女のゴーグルまでつけ直してあげるサービスぶり
動画は、ヘルメットとゴーグルを着用した、オレンジのパーカー×ブラックのベストのウェアの向井がリフトに乗るシーンからスタート。手を繋ぎ、「大丈夫？ゆっくりでいいからね」「せーのな！座る」と、初心者（？）の彼女を気遣いながらリフトに乗り、「おろすよ」とセイフティバーをおろすところまでリアルに映し出していく。
リフトに乗りながらゴーグルを外し、「後ろの足がやっぱ動いちゃうからね。それを動かさずに、つま先かかとにゆっくり乗れるように」と具体的にアドバイスする。自分がゴーグルをつけ直すと、彼女役を担うカメラにゴーグルをつけ直し、セイフティバーをあげ、彼女の手を取ってリフトを降りた。
その後は深いターンを描いたり、ジャンプしたり、ゲレンデベースまで滑り切って、楽しそうな笑顔を見せるところまでが収められている。
青空のロケーションと、BGMにチョイスされたSnow Manの楽曲「STARS」も爽やかなスノボデートを演出している動画。
コメント欄には「これはメロすぎる」「彼女目線になれて幸せ」「彼氏感ハンパじゃない」「こーじのエスコート優しい」「こーじの声に癒される」「一緒に行った気分になれる」「手繋ぎシーンが王子様感」などといったファンの声が続々と到着。
なお向井はこれまでもスノーボード動画を公開している。