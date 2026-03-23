スタバ、3種の“ストロベリー”ビバレッジ3．25発売！ 「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」など登場
「スターバックス」は、3月25日（水）から、春シーズンの第2弾として、甘酸っぱいストロベリーの香りと味わいが楽しめる3種の“ストロベリー”ビバレッジを全国の店舗で発売する。
【写真】3種の“ストロベリー”ビバレッジ詳細＆値段一覧
■いちごづくし
今回登場するのは、「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」「ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー」から成る3つのビバレッジ。
いちごづくしで楽しむ「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」は、シュークリームを思わせる香ばしいクランチ食感に、ストロベリーの甘酸っぱさを合わせた、春気分がふくらむ一杯。ストロベリーソースの華やかな香りと味わいに、カスタードフレーバーホイップやシュー生地風クランチを重ねたドリンクは、甘酸っぱさとまろやかさがひと口ごとに広がり、新しい季節への高揚感をいっそう引き上げてくれるという。
また、ストロベリーの果実感とミルクの組み合わせによるまろやかな甘さが楽しめる、春夏の定番「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」が今年も登場し、赤く鮮やかな見た目と華やかな香りが、いちごの季節をより一層盛り上げる。
さらに、ソルベ ティーならではのひんやりとした口当たりに、いちご果実の華やかな酸味を合わせた「ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー」も用意。春の訪れとともに気分が華やぐラインナップがそろう。
ちなみに、ロイヤルティ プログラム「Starbucks Rewards（スターバックス® リワード）」会員は、3月24日（火）に、モバイルオーダーまたは公式アプリ内バーコードを店頭レジで提示すると、「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」の先行体験が可能。
【写真】3種の“ストロベリー”ビバレッジ詳細＆値段一覧
■いちごづくし
今回登場するのは、「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」「ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー」から成る3つのビバレッジ。
いちごづくしで楽しむ「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」は、シュークリームを思わせる香ばしいクランチ食感に、ストロベリーの甘酸っぱさを合わせた、春気分がふくらむ一杯。ストロベリーソースの華やかな香りと味わいに、カスタードフレーバーホイップやシュー生地風クランチを重ねたドリンクは、甘酸っぱさとまろやかさがひと口ごとに広がり、新しい季節への高揚感をいっそう引き上げてくれるという。
さらに、ソルベ ティーならではのひんやりとした口当たりに、いちご果実の華やかな酸味を合わせた「ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー」も用意。春の訪れとともに気分が華やぐラインナップがそろう。
ちなみに、ロイヤルティ プログラム「Starbucks Rewards（スターバックス® リワード）」会員は、3月24日（火）に、モバイルオーダーまたは公式アプリ内バーコードを店頭レジで提示すると、「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」の先行体験が可能。